El título de mi columna define esta propuesta presentada a nombre de la Asociación “Por Amor a Barranquilla” y de su Comité de Desarrollo Urbano, para optimizar la movilidad del norte de Barranquilla, y procuraré explicarla detenidamente.

Recordemos que la calle 98, la del Buenavista 1 y del Hotel Dann Carlton, desde la carrera 53 hacia el norte divide los barrios Altos de Riomar y La Castellana, y a diferencia del resto de calzadas del norte de la ciudad, esta cuenta con un ancho de 9,60 metros, por lo que está considerada de 3 carriles de 3,20 metros cada uno y de un solo sentido vial de norte a sur desde la carrera 65 hasta la 51B. Cualquiera que conduzca por ese sector podrá comprobar que en esa calle 98 se generan congestiones de tráfico solo desde la carrera 53 a la 51B, y la razón es obvia: El bulevar de la carrera 53 que viene desde la Circunvalación, Colegio Parrish, Universidad del Norte, Villa Campestre, Ciudad Mallorquín, etc., muere en dicha calle 98 y todos los conductores obligadamente deben girar a la derecha, hacia la carrera 51B, ese elevado flujo vehicular se suma a los que subiendo por la carrera 53 giran en esa calle a la izquierda, y a quienes vienen por la misma calle 98 ahora desde la Vía 40. Pero así mismo, el flujo vehicular es mucho menor desde la carrera 65 hasta la 53.

Nuestra propuesta es que a dicha calle 98 hoy de 9,60 m. de ancho, le sea rediseñado su actual sentido vial entre las carreras 53 y 65, convirtiendo ese tramo a doble sentido vial, manteniendo el actual ancho de calzada, en este caso con 2 carriles de 3,20 m. de ancho cada uno, en sentido norte – sur, que es el sentido actual, y un solo carril de 3,20 m. de ancho, en un nuevo sentido sur – norte, diseño similar al actual de la calle 75 entre carreras 43 y 52, que funciona perfectamente. Con este rediseño quienes suban por las carreras 53, 57, 59 y siguientes, podrían girar por esa calle 98 a mano derecha y conducir por un solo carril hacia el nuevo tramo que es una avenida de doble calzada desde la glorieta de la carrera 65 hasta la Vía 40, y así se le prolongaría el doble sentido vial a esa nueva y muy importante obra.

Para complementar la optimización de la movilidad en el congestionado tramo comprendido entre las carreras 53 y 51B resulta obvio que la carrera 52B, hoy de muy escaso tráfico y solo de subida, que se estrella en la calle 98 contra el Mall Buenavista 1, debería modificarse a doble sentido vial desde la mencionada calle 98 hasta la calle 92 para incrementar las vías que sirvan para evacuar un elevado porcentaje de vehículos y disminuir la actual congestión. Resultaría fácil para la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial del Distrito adelantar un laboratorio temporal para comprobar lo propuesto en la presente columna.

