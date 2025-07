¿Es cierto que la palabra ‘ahorro’ tiene que ver con la locución ‘ser libre’? Aldemar Cardozo, Bogotá

Tienen que ver semánticamente. Primero fue la voz ‘horro’ –que el pueblo pronuncia ‘jorro’ (la vaca jorra)–, y que proviene del árabe clásico hurr ‘no esclavo, libre de nacimiento, desembarazado, exento’. En el siglo 13, a partir de ‘horro’ se formó el verbo ‘ahorrar’ con el sentido de ‘dar libertad a un esclavo o prisionero’, tal como aún aparece en el diccionario. Luego, dentro de su evolución, se usó con el sentido de ‘librarse de trabajos o gastos’ (horro de esfuerzos, horro de impuestos –libre de esfuerzos, libre de impuestos–), y después asumió sentidos más extendidos, siempre con la idea de liberarse de algo, como desnudarse (me libro de la ropa) o de no pagar más por algo (me libro de un gasto mayor). Precisamente, a raíz de esto último, surgió la idea del ahorro porque si me libro de pagar me libro del gasto, y si me libro del gasto me queda dinero que guardar o reservar.

En la Costa, hay un dicho antiguo que denota sorpresa o rechazo: “burra vieja” o “urra vieja “. ¿Dónde comenzó? Roberto Silvera, B/quilla

Nunca lo había oído, pero hallé que es un dicho extremadamente popular o rural, de esos que la Academia acoge cuando han alcanzado un uso extendido. Por lo anterior, es imposible saber dónde empezó y cuándo, porque, además, es un dicho coloquial, que aún está evolucionando, lo que hace que tenga tres versiones: ‘Burra, vieja’; ‘urra, vieja’ y ‘juuurra, vieja’. Leí que la expresión se usa cuando se le da mucha confianza a un burro, y este, cargado, parte solo, pues sabe a dónde y cómo llegar. Ahora bien, cuando a alguien le piden repetir un trabajo, o cuando se rehúsa a algo, puede llegar a exclamar: ‘Urra, vieja’ que es igual a decir: ‘Uff, carajo; yo no salgo esta noche; otra vez la misma vaina; manda cáscara…’. También sirve para expresar un asombro feliz: ‘Urra, vieja, qué alegría verte’.

¿De dónde sale el raro nombre del color ‘caqui’? F. Smit-García, B/quilla

En principio se escribía ‘kaki’, pero desde 2010 la Ortografía de la lengua española sugiere ‘caqui’, de uso mayoritario. Es un préstamo del inglés khaki, que viene del hindi khākī y este del persa ẖāk ‘color terroso, polvo’. ‘Caqui’, entonces, es un color ocre, parecido al de la tierra o al del polvo de los caminos o al del paisaje. Como en la India se fabricaban telas compactas de ese color, en 1857 los ingleses las adoptaron para los uniformes de su ejército colonial asentado en ese país, desde donde difundieron la palabra que nombra el color.

