Petro es un desastre, no sabe nada, nos hace quedar mal ante el mundo. ¿Qué pensará Bukele al ver lo que nos ocurre con la Fuerzas Armadas? ¿Y Milei viendo el desastre de Ecopetrol? ¿y los chinos? ¿Y los gringos?

Petro nos detesta, pero aquí también lo detestamos, por todo lo que nos agrede, por todo lo que nos ha quitado, por lo mal que nos deja. Cual chiquito malcriado, de puro ardido, volvió a presentar la denegada consulta popular creyendo que amedrantará al Congreso. Ahora se inventó un Cabildo Abierto en todas las ciudades comenzando, claro, por Barranquilla, por ser la ciudad natal de Mauricio Gómez y de Carlos Méisel, dos brillantes senadores que lo hacen quedar mal, y de nuestro presidenciable Efraín Cepeda, presidente del Senado, (conservador él al igual que Nadia Blel, a quienes achaca sus derrotas parlamentarias) ¡Ah! Y como está mal informado, cree que el cienaguero Antonio Zabaraín, otro que se le enfrenta abiertamente, también es de aquí, porque aquí reside.

Nunca menciona a nuestro Álex, pues éste lo ignora olímpicamente, para él no existe el guerrillero presidente, así que la real inquina se origina en que Álex es tremendo alcalde, un duro haciendo su tarea sin requerir para nada el apoyo nacional, mientras Petro no ha hecho nada, nada puede mostrar, todos sus ministros son inútiles, no adivinan una, hay un abismo entre él y Álex, y de ahí la inquina, pura envidia.

Lamentable lo de los parlamentarios y ministros de aquí, mercenarios contra su terruño, no les importa todo el daño que nos hace, sólo están tras sus pichurrerros intereses, no impulsan ninguna inversión ni en Barranquilla, ni el Atlántico, ni el Caribe; Petro nos detesta, y ellos ahí, sin vergüenza ninguna, haciendo de lavaperros. Pero los tenemos identificados, y más temprano que tarde les llegará la cuenta de cobro.

Cuando esto se escribe, aún nada se sabe del contratado Cabildo petrista aquí en Barranquilla, donde se gastaron la millonada que le niegan a la salud, al estudiantado, a todo lo que no sean sus caprichos y los cruces de sus áulicos. La mostrarán exitosa, pero todos sabemos que no es espontáneo. Es un cabildo falso, como todo lo de ellos. Ojalá les haya diluviado, y pierdan su plata.

Coletilla: Nos alcanzamos a ilusionar con León XIV. Empero, entre tantos países decentes con presidentes moderados que hay en Latinoamérica, el Papa da prioridad al detestable Petro, igual que hizo Francisco. O están mal informados, o son izquierdosos. Además, la paz vende, aunque sea falsa como la de Santos.

rzabarainm@hotmail.com