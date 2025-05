Toda trampa debe incluir su cebo. El cebo debe ser lo más visible y atractivo, porque se trata de estimular a la potencial víctima, para llevarla hasta el cepo y someterla al castigo programado. Las trampas son todas engañosas, y sorpresivas para el que cae en ellas. Petro, por ejemplo, para obtener la tremenda votación que sacó en las elecciones presidenciales, votación que lo ubicó en los primeros puestos y que le facilitó la trampa para quedar de ganador, no utilizó ninguna mentira ni engañó a nadie. Abiertamente contó lo que se proponía. Otra cosa es que la gente, en una supuestamente ansiada y equivocada revancha y sanción a lo que venía padeciendo, salió a votar por él. Lo peor, algunos intelectualoides y pelechadores de muchas prebendas quisieron mostrarse imparciales o equilibrados, y también lo apoyaron, aunque hoy estén arrepentidos y llorando y pronunciándose contra el gobierno, como en el caso de artistas como la Mencha, de reputados ex ministros como Rudolf Hommes y Cecilia López, y otros “destacados” personajes. El caso es que hasta su elección, Petro a nadie engañó ni hizo trampa.

Las trampas vinieron una vez elegido, porque nunca supo hacer nada, no sabía cómo gobernar ni manejar el aparato público, así que, tal como en la desastrosa alcaldía, montó un equipo gubernamental de inútiles ignorantes que, ávidos de poder, empezaron a inventar barbaridades, y a engolosinarlo con la montada de trampas, según ellos, ingeniosas. Ahora todo es trampa: Que hay una manifestación en tal parte: toca hacer trampa y llevar buses con gente de otros lados para que parezca concurrida. Que hay una protesta contra él: hay que modificar los videos y enfocarla donde no se vea líchiga. Así es en todo, trampa corrida.

La peor trampa es la que plantea con la consulta popular: Es una de dos bocas que apestan: Aún no está inscrita, y filtraron unas preguntas bobas, populistas, para que el senado, que no puede aprobar semejante gasto de casi un billón, la niegue, como debe ser. Es el cebo: Porque la llevará al congreso hoy dizque a radicarla, un “show” en medio de una manifestación mercenaria, ya llegaron los indígenas y los vagos que siempre contratan, “el pueblo”, dirá, no le hacen caso al pueblo, no le aprueban sus aspiraciones elementales, e impulsará una revuelta peor que la que le falló hace poco, pero que ahora no podremos contar con ejército ni policía, instituciones que increíblemente no protestan ni actúan cuando masacran a sus muchachitos, menos ahora que los agredidos son unos políticos. Y, ¿La oposición? Bien, gracias.

