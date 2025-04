No es mala suerte, ni mala preparación física, ni culpa del técnico, son los jugadores y esa mentalidad que se les nota de no saber cómo ganar un partido; es tan evidente que los rivales lo saben y les basta con apretarnos un poco para derrotarnos. Los únicos que no sabemos cómo acabar con ese sino derrotista son nuestros futbolistas.