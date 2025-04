De las mayores riquezas que se pueden tener, son aliados de vida, que te recuerdan que cada acto de amor es un milagro, y uno de esos milagros se traduce en la invitación que recibí para ir al club de los vulnerables, la actual - showferencia – que hacen dos personajes maravillosos Dany Hoyos y Suso’s Show, presentan un tejido de experiencias, desafíos, lágrimas, esperanzas y universo narrativo en el que me vi muchas veces transitando no como forastera (simple invitada del público) sino como anfitriona, identificada hasta los tuétanos.

Para comenzar quiero confesarles que ese día fue uno de mis primeros días saliendo, después de un tiempo de crisis, la misma, que me invita a amarme con todas mis fuerzas, al principio estaba que caía en la pereza (mecanismo de defensa) para no ir, sin embargo, una voz potente me gritaba VE, no puedes dejar de ir. Gracias Dianita y Dany por esta invitación, ahí estuve con mis ojos encendidos de esperanza, descubriéndome como una coequipera de primera fila del club de los vulnerables.

Yo conocía parte de la historia de Dany, desde que nos conocimos mi alma siente una fuerte conexión bonita de mis rayones con los de él, nos gusta leer, somos trabajólicos, sufrimos de ansiedad, estamos constantemente descubriendo cómo cuidarnos de algún huésped que altere la salud mental, muchas cosas nos unen, la pasión por servir, por impactar vidas, por dejar una huella al tejido social; aunque en ese camino, nos estremecen muchas crisis, somos eternos aprendices de la bondad hacia nuestro ser y seguimos firmes.

Esta showconferencia como la nombra él, es un espacio que todos y todas deberían regalarse, un show humano, sensato, estremecedor, uno que nos recuerda que somos seres sestipensantes y que siempre, así tengamos la felicidad o el caos más grande, vamos a transitar por emociones, experiencias y situaciones cambiantes, que no somos una línea perfecta, sino un universo de aventuras.

Aplaudo de pie a Dany y a su equipazo de aliados que hacen posible este show, en realidad el humor debe llevarnos a aprendizajes profundos, es el humor bien hecho la confirmación de que los seres humanos somos inteligencia creativa. Colombia y el mundo, necesitan de espacios como el club de los vulnerables, porque nos permite avanzar en la normalización de hablar de salud mental, nos invita a cambiar los prejuicios que existen alrededor del tema, y nos motiva a vivirnos como seres de piel, lágrimas, fragilidad y valentía.

Dany y Suso’s, se presentan desde las venas abiertas de su espíritu, mientras van logrando entre las sonrisas y aplausos que quienes los estamos viendo, hagamos lo mismo; comencemos a identificarnos con el relato y a crear nuestro propio metalenguaje emocional, aceptando nuestros méritos para hacer parte de ese prestigioso club.

Definitivamente todo sería diferente si nos regalamos tiempo de calidad, si pausamos el mecanismo de defensa de la eterna ocupación, si frenamos el exagerado afán de lograr el éxito y la felicidad como utopías inalcanzables y comenzamos a hacernos conscientes de que el éxito y la felicidad están incluso en lo más sencillo, en despertarnos y respirar, en leer, caminar, trotar, sacar a los perros, ver programas tontos o darle maíz a las gallinas (como lo hace Dany)

El club de los vulnerables es una invitación holística y bondadosa a hacernos conscientes de nuestro ser, nuestros tiempos y nuestras riquezas intangibles, donde ir a terapia, nombrar nuestras crisis o estados emocionales, hablar de nuestros problemas, tener proyectos, hagan parte de las herramientas que nos amparan y nos encaminan a priorizarlos y que alejemos - la vida - en esa cosa que se nos pasa, mientras planeamos cómo vivirla según mandatos sociales de éxito o exigencias que nos convierten en acumuladores de fracasos e insatisfacciones.

Los teatros deben convocarnos siempre a espacios como este, que nos informan de que no estamos solos o solas, de que otras personas también transitan por estos sismos existenciales, necesarios para re-enamorarnos y escucharnos a nosotras mismas.

Definitivamente es un show al que invito a todo mundo, recomendado asistir con amigos, familia y colegas, para hacer tertulia luego, para volverlo un chisme con propósito, debemos ser polinizadores de estos buenos cuentos y hacerle contraposición a la – postverdad- y a tanta violencia destilada en todas partes, este show merece ser tendencia en nuestras conversaciones y así ayudar a que muchos hablen de lo que nunca se han atrevido, para salvarse.

Para mi escuchar a Dany y Suso’s, representó un punto detonante de volver a ver la luz, y muchos dirán, pero a ti te va bien, te veo super, acumulando logros, mi gente eh ahí el punto, que aprendemos a crear personajes y nos olvidamos de nuestra esencia. Definitivamente este espectáculo merece ir a muchas ciudades y llegar a mucha gente. Pendientes que la gira nacional continúa, pronto en Cali, Pereira, Armenia, Cúcuta, Ibagué, Barranquilla. Mayores informes en www.susoelpaspi.com.co

Gracias amigo Dany por tu generosidad al regalarnos algo tan valioso y pertinente, gracias por recordarnos la importancia de la gratitud, de la pausa, de la amistad, de la disciplina y pasión por lo que hagamos, eres brillante te lo he dicho en privado y en público, eres un ser de luz de esos que se atreven y logran, de esos que convocan a no rendirse y a sembrar esperanzas donde hay guerras, paz donde hay violencias y sonrisas donde hay amargura, por eso reafirmo tu teoría, que quienes leen, sonríen y escuchan buena salsa, tienen todas las opciones de salvarse y sanarse. Quizás no imaginas, pero muchos de tus consejos y tácticas de bienestar me han ayudado a seguir acá. Gracias universales amigo.

¡Soy felizmente del club de los vulnerables!

@facostac