Fue este un programa personal que me interrumpió la pandemia pero que iba viento en popa…! Hoy considero que estamos en el momento preciso para reiniciarlo y nada mejor que hacerlo con el valioso acompañamiento del Secretario de Cultura y Patrimonio del Distrito, Juan Carlos Ospino, y de la Jefe de la Oficina de Servicios Públicos, Dina Luz Pardo, para sacar adelante este espectacular programa de ciudad del que contaré brevemente en qué consiste y lo adelantado hasta que el covid -19 me obligó a interrumpirlo.

Aunque absurdamente se hayan demolido en el pasado decenas de mansiones que gozaban de una bellísima y muy valiosa arquitectura, aún quedan muchas que ameritan ser destacadas y hasta incluidas en la oferta cultural y turística de nuestra ciudad, y ninguna mejor manera de lograrlo que destacándoles su arquitectura y esplendor con una bella iluminación de sus fachadas en barrios como Bellavista, Prado, Alto Prado y Boston. Eso me motivó hace algo más de 5 años para emprender un proyecto para lograrlo.

Le presenté la idea a Christian Daes para que me apoyara y enseguida solicitó a Alutrafic para realizar unos pre-diseños de iluminación en fachadas que yo les relacioné, con estos renders visité a empresarios y a funcionarios con sedes en casas consideradas Patrimonio Arquitectónico de la ciudad, y la positiva respuesta fue inmediata. Me gustaría mencionar las empresas e instituciones que aceptaron esa invitación, así como los de sus propietarios o funcionarios, pero no lo considero prudente. Pero como dato, una empresa de servicios públicos aceptó iluminar 4 de sus fachadas y otra similar, 1 más; una universidad también 4, una entidad oficial 1, y empresas privadas 7, para un total de 17 fachadas. Otras 8 casi eran seguras, así que ese programa pudo haber arrancado con 25 fachadas iluminadas. Pero considero que podrían ser más de 40 las fachadas a iluminar.

Con Alutrafic se adelantó una prueba real en la fachada de “La Perla”, propiedad de la Universidad Simón Bolívar donde vivió Alejandro Obregón y el resultado fue espectacular. Christian me ofreció iluminar por cuenta de Tecnoglass alguna edificación que lo ameritara y no pudiera, se me ocurrió la imponente fachada del Colegio Lourdes sobre la calle 70. Hoy solo espero que a Bellas Artes ya restaurada su sede le hayan diseñado una iluminación exterior como lo amerita esa bella edificación, insistiendo que lo que pretendo son iluminaciones como las más destacadas en ciudades que explotan su arquitectura como un atractivo muy especial, y esas las diseñan profesionales en esa materia. Hoy las luces LED son de mínimo consumo, la idea es que se enciendan todas simultáneamente, de 6:30pm a 12am. Y diseñar la “Ruta del Patrimonio Iluminado” para propios y turistas. ¡Sería espectacular!

