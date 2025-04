Es posible que en el ‘disco duro’ de los barranquilleros ‘vieja guardia’ esté latente la imagen del edificio OK Gómez Plata. Yo era un niño de entre ocho y diez años, y lo recuerdo siempre, pero nunca he sabido qué era OK. Beto Cross, Los Ángeles

OK era un analgésico afamado, y el edificio OK Gómez Plata una construcción histórica de Barranquilla, levantada en un estilo arquitectónico Art Déco, que en determinado momento se constituyó en emblema urbano. Erigido en los años cuarenta del siglo pasado, llegó a reflejar el ímpetu progresista de Barranquilla, entonces tan moderna y tan cosmopolita que, según dicen, algún viajero, con amabilidad pintoresca, llegó a calificarla como “la Nueva York de Colombia”. Pues bien, ese ícono barranquillero fue construido por el empresario santandereano José Gómez Plata, propietario de un laboratorio farmacéutico que elaboraba las cápsulas analgésicas OK, muy vendidas, cuya propaganda decía: “No producen ardor ni fastidio en el estómago”.

¿'Chapucero’ viene de ‘chapucear’ o de ‘chapuzar’? ¿Estos dos verbos existen? ¿Son sinónimos? Anselmo J. Ortiz, Usiacurí

Los dos existen, pero no son sinónimos. ‘Chapucero’ deriva de ‘chapucear’, vocablo muy usado en nuestro país, que es equivalente a hacer un trabajo descuidado, con desgano y torpeza, sin arte ni rigor, sin que importe la calidad final. A quien así actúa y a la labor resultante se les dice ‘chapuceros’. También así se les dice a quienes hacen ‘chapuzas’ o ‘trampas’, y por eso en ciertas partes de América un ‘chapucero’ es un ‘estafador’. Por su parte, ‘chapuzar’ es meter a alguien o meterse uno mismo de cabeza en el agua, acción de la cual viene ‘chapuz’ (zambullida) y ‘chapuzón’ (remojo corto).

‘Bochinche’ es un alboroto, pero también puede ser un ‘chisme’. ¿Estoy en lo cierto? José Juan Gardeazábal Niebles, B/quilla

Lo está. ‘Bochinche’ significó primero el ruido, advertido o no, que se hace al tragar un sorbo. A ese sorbo se le decía ‘bochincho’, término con constancia escrita desde 1565, que viene de ‘buche’, y este del latín buccula, bucca ‘boca, mejilla’. Luego, por asociación y amplificación pasó a significar bullicio, asonada, vocinglería, alboroto, y, de nuevo por asociación, en América, en particular en el Caribe insular y continental, pasó a ser chismorreo, y por eso a alguien chismoso se le dice bochinchero. También bochinches son, por ejemplo, el desorden, la confusión y la algarabía que se presentan en un partido de fútbol que degenera en peleas en las gradas o en una asamblea en la que se vocifera más que lo que se decide…

