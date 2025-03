“Será el siglo de las mujeres”. De ahí que se necesitan más mujeres en espacios de poder que garanticen una representación igualitaria; mujeres que utilicen su poder para escuchar, hacer alianzas y que construyan democracia. Y ante estos retos indicó que, aunque no será fácil, están llamadas a trabajar para derrotar la desconfianza… Fuerza y coraje para seguir en la política porque sus países las necesitan”. Michelle Bachelet

Esta columna la escribo con mi espíritu feminista activado y esperanzado, toda vez que cada día están surgiendo positivos efectos de los procesos que se lideran a favor de las mujeres; sabemos que falta mucho para lograr la equidad e igualdad de género (según informe de la ONU más de 100 años), sin embargo, es importante reconocer cada paso y acto que reivindica los derechos de las mujeres.

En este sentido, quiero celebrar y reconocer de manera pública la buena intención de la Asamblea Departamental de la Guajira que decidió bajo el liderazgo de su presidente, el diputado Daniel Ceballos Brito, realizar una convocatoria abierta, democrática y transparente para otorgar la medalla Dama Guajira en diferentes categorías a las mujeres de la península, de la cabeza de país y del único departamento entre 32 del país que se escribe con pronombre femenino – la Guajira -.

Este proceso dejó como resultado a 40 mujeres postuladas, lo que informa que el talento femenino históricamente ha sostenido a las familias y sociedades, que las mujeres somos lideresas innatas, creativas, resilientes, poderosas y de fuerza inagotable, capaces de reinventarnos y reinventar realidades.

De hecho, estoy segura de que todas las mujeres de La Guajira tendrían méritos para recibir la medalla y todos los reconocimientos, a lo largo y ancho del departamento encontramos historias protagonizadas por las mujereres, desde la cultura, la ciencia, la gastronomía, el turismo, el activismo social, el arte o cualquier disciplina.

Como ciudadana librepensadora y genuina defensora de los derechos humanos femeninos, me atrevo a confiar que esta convocatoria sea verdaderamente meritocrática, es una buena oportunidad para que establecimientos como la Asamblea sigan recuperando su credibilidad en un contexto geopolítico que todos y todas sabemos que ha padecido corrupción y clientelismo.

Qué bueno que esta convocatoria demuestre que quienes reciben la medalla, lo hacen por una revisión exhaustiva y objetiva, lejana en absoluto de amiguismos y oportunismos políticos, dado que las mujeres merecen todo el reconocimiento especialmente en un territorio machista, misógino y racista que exige de ellas una valentía extrema, especialmente a quienes deciden ejercer su liderazgo públicamente, pues quedan expuestas a grandes ataques y desafíos.

No es tiempo de revictimizarnos como mujeres, sino de romper silencios y normalizaciones de las violencias especialmente en contextos culturales que tienden a argumentar conductas que atropellan a las mujeres.

Auguro que todas las instituciones y organizaciones hagan consciencia de la importancia de lograr una sociedad justa, equitativa e igualitaria en la que todos, todas y todes podamos vivir en plenitud y en confianza, no es este un tema de mujeres a mujeres sino de impacto socioeconómico, cultural, político y en general de salud integral. Las regiones que no tienen o no activan políticas o mecanismos de género están condenadas a la involución y a la pobreza.

Aplausos para la Asamblea departamental por esta iniciativa y mi llamado a que continúen trabajando a favor de la equidad e igualdad, para que las nuevas generaciones reciban un departamento apto para la vida humana, para que la desesperanza social se convierta en autoestima regional, cesen las violencias y por fin, le otorguemos la potestad de Dama Guajira y Cabeza de Colombia a nuestra tierra – La Guajira –

Vivan las mujeres y su poder infinito, que todos los días, las horas, los meses y los años sean dedicados a re-humanizar el mundo y a combatir el perverso machismo que impide una sociedad en equidad.

Aplausos a todas las mujeres que se presentaron a la medalla la Dama Guajira a ellas mi motivación a que sigan firmes en sus causas, mi reconocimiento y admiración desde la genuina sororidad.

“la equidad de género no es un asunto de mujeres sino de desarrollo”

Rebeca Grynspan