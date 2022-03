JEP rechaza el sometimiento de Héctor Alfonso López, hijo de ‘La Gata’

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, rechazó el sometimiento del ex representante bolívarense Héctor Julio Alfonso López, hijo de la condenada exempresaria del chance Enilce López, alias la Gata, al considerar que no entregó un plan de aporte a verdad como lo exige el tribunal.

López es investigado por presuntos nexos con el Bloque Norte de las AUC durante su campaña a la Cámara por Bolívar en 2010, proceso que la JEP asumió en conocimiento en abril de 2019.

“De acuerdo con las consideraciones expuestas en esta resolución, la solicitud de sometimiento elevada ante la JEP por el señor Héctor Julio Alfonso López no puede ser aceptada, como quiera que no se cumplieron de manera concurrente los presupuestos jurisprudenciales establecidos para las personas que de manera voluntaria requieren su acceso a este escenario de justicia transicional en calidad de agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública”, indicó el tribunal.