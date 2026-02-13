El equipo de campaña del candidato a la presidencia Abelardo de la Espriella denunció este jueves que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) lo ha declarado “objetivo militar”, tras recibir amenazas anónimas sobre un presunto plan de atentados en su contra en varias ciudades del país.

Leer más: Petro alerta sobre anillos de corrupción conformados por abogados “poco éticos” que desvían indemnizaciones del Fomag

“El 10 de febrero de 2026 se recibió una llamada anónima en la que se advertía sobre una presunta escalada terrorista atribuida al ELN, señalando como objetivo al candidato presidencial y a sus instalaciones políticas”, informó el equipo del candidato en un comunicado.

En la llamada telefónica, recibida por el jefe de seguridad del candidato, Carlos Caicedo Páez, se mencionaron posibles ataques en las principales ciudades: Bogotá, Cali, Popayán, Medellín, Barrancabermeja, Bucaramanga, Neiva, Barranquilla y Cúcuta.

Lea también: Gobierno evalúa ajustar el impuesto a los juegos de suerte y azar para recaudar recursos para atender emergencias por lluvias

El equipo del candidato informó de que trasladó la información a la Policía para verificar y evaluar la situación.

Un documento interno de la Policía Metropolitana de Barranquilla, también divulgado por la campaña, señala que Caicedo reportó que el interlocutor vinculó la supuesta amenaza con el aniversario de la muerte, el 14 de febrero de 1998, del sacerdote español Manuel Pérez, quien fue comandante del grupo guerrillero.

La campaña solicitó el refuerzo integral del esquema de protección del aspirante y la intervención urgente de los organismos de inteligencia del Estado para establecer la credibilidad y el origen de la amenaza.

No olvide leer: Gobierno plantea suspender la exportación de carne por emergencia climática

Sobre esto, la delegación de paz del ELN afirmó que es falsa la información que circula sobre las presuntas amenazas por parte de la guerrilla, al candidato presidencial Abelardo De La Espriella.

“Es falsa la noticia y denuncia sobre supuestas amenazas o acciones del ELN en contra de algún candidato/a presidencial.”, escribieron desde su cuenta de X.

Es falsa la noticia y denuncia sobre supuestas amenazas o acciones del ELN en contra de algún candidato/a presidencial. #Fake#Elecciones2026 — DelegaDPaz (@DDPazELN) February 13, 2026

El ELN es el segundo mayor grupo armado de Colombia, después del Clan del Golfo, y según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), hasta julio pasado contaba con unos 6.450 integrantes y mantiene una fuerte presencia en la frontera con Venezuela, que se extiende por 2.219 kilómetros.

El asesinato en agosto de 2025 del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió tras permanecer dos meses hospitalizado por las heridas sufridas en un atentado a tiros durante un mitin en Bogotá, reavivó las alertas sobre la seguridad de los dirigentes políticos y ha marcado la actual campaña electoral.

No olvide leer: Carrillo advirtió que las personas que usen las donaciones del Estado a damnificados para hacer política enfrentarán procesos penales

La carrera por la Presidencia de Colombia se presenta cada vez más reñida entre el senador de izquierdas Iván Cepeda y el abogado De la Espriella, quienes aparecen en situación de empate técnico en una encuesta publicada el sábado pasado.