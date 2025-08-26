La reconocida sociedad farmacéutica Drogas La Rebaja, caracterizada en su fachada por su franjas amarillas y rojas en todo el territorio Colombiano, fue entregada oficialmente al Ministerio de Salud por la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez. Drogas La Rebaja fue objeto de extinción de dominio, proceso judicial en el cual se determinó que el origen de sus activos provenían de actividades ilícitas, motivo por el cual el Estado pudo reclamar los bienes a su potestad.

Dicho proceso de extinción de dominio habría comenzado en el año 2016, año en que La Rebaja paso a ser administrada por el Estado. Es de conocimiento público que la sociedad farmacéutica perteneció al emporio empresarial construido con dineros ilícitos por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali.

Según la SAE, este es “un paso histórico que transforma lo que alguna vez perteneció a la ilegalidad en un activo estratégico para fortalecer el sistema de salud y aportar a la distribución de medicamentos en todo el país”, compartiendo el anuncio en la cuenta de X de la entidad.

880 establecimientos comerciales pasan al servicio de los colombianos en destinación definitiva, gratuita y con valor social.

Es ahora el Ministerio de Salud el ente encargado de asumir la gestión administrativa, jurídica, financiera y logística de la extinta sociedad al firmar el acta que consolida este proceso iniciado en mayo de 2024, y con gran componente social.

El Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, manifestó que espera que en un futuro Drogas La Rebaja pueda convertirse en un operador farmacéutico; “es lo que nosotros estamos esperando, que Drogas La Rebaja, muy especialmente, pueda dar un paso a poder, en un momento dado, ser un agente farmacéutico y pueda entonces, a través de las EPS, aportar a que pueda llegar a diferentes partes del país. la distribución de los medicamentos en los territorios en donde hace presencia droga en la rebaja”, puntualizó.

