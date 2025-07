La historia de la salsa es una mezcla de ritmos afro caribeños y latin jazz, este género musical, creado entre San Juan, Puerto Rico y más tarde a Nueva York, desde mediados de los años 50 y comienzos de los 70 utiliza la guaracha como su ingrediente principal y el son cubano.

Del origen de la salsa han sobresalidos otros ritmos musicales como la guaracha, el latin jazz, el mambo, el son montuno, la bomba, la plena, el seis y el guaguancó.

En la historia de músicos salseros de Nueva York, Puerto Rico se puede mencionar a Charlie Palmieri, Willie Colón, Ray Barreto, Tito Puente, Richie Ray y Bobby Cruz, Eddie Palmieri, Larry Harlow, Héctor Lavoe, Ismael Miranda, Pete El Conde Rodríguez, Ismael Rivera, Bobby Valentín, Roberto Roena, Andy Montañez, Oscar De León, Ismael Quintana, Willie Rosario etc.

No se puede dejar de mencionar a Bartolomé Maximiliano More Gutiérrez, cipote nombre largo y tremendo artista, el Benny More de Santa Isabel de las Lajas- de la Habana – Cuba, como decía el Deivi, David Sánchez Juliao, paz en su tumba.

Siguiendo con la salsa, próximamente reinaugurarán, en sus 41 años de vida, el verdadero sitio salsero en la ciudad, como es “La Gran Vía”, Patrimonio Cultural de la Salsa en Barranquilla, del mono Gustavo Solano Galván, del barrio cevillar.

Es bueno recordar otros sitios salseros de antaño en la ciudad como La Cien, La Casita de Paja, El Ipacarai, y felicitar a los nuevos como La Troja, La Ponceña, La Estación, La Cartera etc.

Eduardo Miranda Celin

C.C. 3. 726.968 Galapa- Atlántico