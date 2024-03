Entregan la primera aula de co-creación en megacolegio Villas de San Pablo

Este viernes se entregó e inauguró la primera aula de Co-creación en la Institución Educativa Distrital Villas de San Pablo. Este espacio –que beneficiará a 3.100 estudiantes, 106 docentes y agentes educativos – proporcionará y promoverá la creatividad y el pensamiento crítico en toda esta comunidad.

Esta iniciativa fue liderada por la Fundación Santo Domingo y la Fundación United Way Colombia, en alianza con el Grupo Empresarial ISA, en el marco del programa Escuela Laboratorio que desde hace tres años se implementa en el megacolegio.

De acuerdo con las directivas de estas organizaciones, estas aulas de Co-creación promueven un aprendizaje activo y colaborativo, fomentando competencias globales en los niños, niñas, jóvenes y docentes.

“Estos ambientes de aprendizaje diferencial están diseñados para impulsar la innovación educativa, favoreciendo la comunicación, creatividad, colaboración, pensamiento crítico y habilidades TIC y STEAM”, anotaron.

Cristina Gutiérrez de Piñeres, directora ejecutiva de la Fundación United Way Colombia, destacó el “poder” colectivo que reunió este proyecto por la educación en Barranquilla y de toda una región.

“Este proyecto es un testimonio del compromiso de nuestros aliados y de la comunidad educativa con la excelencia educativa y la formación de las futuras generaciones. Juntos estamos construyendo un mejor futuro con soluciones educativas innovadoras para los niños, las niñas y jóvenes en la ciudad de Barranquilla. Estamos convencidos que el poder del esfuerzo colectivo logrará en esta región, tener más espacios de Co- creación como esta aula”, expresó.

Para la puesta en funcionamiento de este espacio, se realizaron obras de mantenimiento en la estructura física, se dotó el aula con mobiliario (aires acondicionados, sillas, mesas, puffs antifluido, televisor, etc), kit de juegos didácticos no convencionales (Rummi-Q, Scrabble, Tangram, etc) e insumos de papelería.

“Desde la Fundación Santo Domingo estamos convencidos de que promover prácticas educativas innovadoras contribuye a la transformación educativa del país. Con esta Aula de Co-creación no solo estamos rompiendo los esquemas de modelos educativos tradicionales, sino que estamos empoderando a los niños, niñas y jóvenes del megabarrio Villas de San Pablo para que sean protagonistas de su propio aprendizaje, ofreciéndoles un espacio lleno de innovación y creatividad”, indicó Sandra Romero, gerente de Desarrollo Social de Villas de San Pablo.

La apertura de este espacio marca un hito importante –según las organizaciones– en la transformación e innovación educativa de la región, estableciendo a la Institución Educativa Distrital Villas de San Pablo como la primera Escuela Laboratorio del Caribe.