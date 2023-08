Segunda etapa de Alameda del Río proyecta 18 mil viviendas

El anuncio fue dado por la vicepresidenta operativa de Amarilo, Natalia Trujillo, en el marco del desarrollo del conversatorio ‘Construyendo Ciudades Sostenibles y Competitivas’ realizado este jueves en Barranquilla.

“Hay una serie de proyectos que se están dando en ese sector y tiene un potencial particular por la forma en la que se ha venido dando el desarrollo de Barranquilla, la cual se está acercando a ser una ciudad compacta y no está mandando a la gente de menores ingresos a unos suburbios donde no hay condiciones dignas para vivir”, expuso Trujillo.