Durante este fin de semana, los grupos políticos en el Atlántico se jugaron sus últimas cartas. A lo largo y ancho del departamento se llevaron a cabo diversos eventos públicos que marcaron el cierre de esta campaña al Senado de la República y la Cámara de Representantes.

Es de anotar que la normatividad vigente estableció el primero de marzo como fecha límite para el desarrollo de actividades de campaña en espacio público. A eso se suma la prohibición para entrega de material publicitario en zonas cercanas a los puestos de votación.

Ciudadanos del común, líderes comunitarios y grupos sociales participaron de forma activa en estos encuentros, que han puesto a prueba la capacidad de movilización de las casas políticas, al tiempo que han sido una especie de termómetro frente a la actual contienda electoral.

Para el analista Alejandro Blanco, los cierres de campañas han retratado al Atlántico como un departamento políticamente muy activo, aunque profundamente contradictorio.

“El Atlántico, dadas sus dinámicas es un enclave estratégico para cualquier proyecto político de talla nacional, y las campañas lo saben, por eso desplegaron su músculo electoral en una muestra de fuerza territorial impresionante”, expuso.

Frente a este panorama, el investigador de la Universidad Libre fue enfático al sostener que, en el departamento, “la principal batalla no se libra entre candidatos, sino entre la democracia y unas estructuras criminales que buscan cooptarla y controlarla desde las sombras”.

En el marco de esta jornada electoral, EL HERALDO ha realizado un compendio de algunos de los eventos abanderados por candidatos al Senado de la República y la Cámara de Representantes en el departamento, que reflejan el pulso político que mueve a este territorio.

Más de 20 mil asistentes a eventos de Camilo Torres y Jezmi Barraza

En el último fin de semana de campaña, la dupla conformada por Camilo Torres Villalba y Jezmi Barraza recibió un masivo respaldo durante eventos en Santo Tomás, Malambo, Puerto Colombia, Soledad, Usiacurí y Sabanagrande.

Estas jornadas se caracterizaron por alta asistencia y la participación de reconocidos líderes municipales. En esta campaña, el aspirante al Senado visitó 15 departamentos del país.

Meisel y Restrepo recorren los barrios de Barranquilla y los municipios

Durante el fin de semana, la dupla conformada por Carlos Meisel y Juancho Restrepo adelantó diversos recorridos por Barranquilla y los municipios del Atlántico.

En medio de estos espacios, los aspirantes extendieron la invitación a votar por las listas al Senado y a la Cámara de Representantes del Centro Democrático, haciendo énfasis en su propósito defender el futuro de las nuevas generaciones.

Rubén Marino culmina esta etapa con encuentros en Barranquilla y S/larga

Con reuniones en Sabanalarga y Barranquilla, Rubén Marino finalizó esta etapa de su campaña al Senado. Durante los espacios de diálogo se reiteró que su candidatura cuenta con el aval de AICO debido a que pertenece a la comunidad indígena Zenú, asentada en el departamento de Sucre. A eso se suma su su liderazgo social de hace más de 10 años con la comunidad wayuu en el departamento de La Guajira.

En ambos encuentros se subrayó que se trata de una candidatura independiente, construida desde el trabajo social, el reconocimiento de las comunidades y el diálogo directo con los territorios, con el propósito de promover una representación efectiva de los pueblos indígenas en el Congreso de la República.

Sectores sociales del Atlántico respaldan a fórmula conservadora

En Barranquilla, el cierre de campaña de Armando Zabaraín (Senado) y Juan Camilo Fuentes (Cámara) se cumplió con la participación de líderes y comunidad en general.

Durante el encuentro, promovido por el concejal Juan José Vergara, se reafirmó el respaldo de distintos sectores políticos a esta dupla conservadora. “En cada paso que damos, la gente se conecta, cree y se suma”, sostuvo Vergara sobre el evento.

Respaldo de jóvenes a Estefanel Gutiérrez y Gonzalo Baute

En un evento que marcó el cierre de campaña de la fórmula de Estefanel Gutiérrez y Gonzalo Baute, Alejandro Char Jr. reafirmó públicamente su respaldo a ambos candidatos.

La jornada se destacó por una nutrida asistencia de jóvenes, quienes acompañaron con entusiasmo a los aspirantes. El ambiente estuvo marcado por mensajes de renovación y trabajo en equipo.

En su intervención, Alejandro Char Jr. señaló que su padre, actual alcalde, ha contado con el respaldo de personas comprometidas como Baute y Gutiérrez para sacar adelante importantes proyectos.

Liderazgos sociales impulsan a César Barrera en la búsqueda de una curul

Líderes sociales, empresarios, jóvenes y mujeres participaron activamente en los eventos que lideró César Barrera, candidato a la Cámara por el Partido Liberal, durante el pasado fin de semana en municipios como Santo Tomás, Juan de Acosta y Sabanalarga.

“El Atlántico no quiere discursos, quiere resultados. La educación para el trabajo es la llave para transformar vidas”, resaltó el aspirante.

‘Ruta 90’ concluye su gira con actividades en B/quilla y Valledupar

Con la ‘Ruta Galán 90’, el candidato al Senado Oscar David Galán fortaleció su agenda en distintos departamentos del país, consolidando respaldo ciudadano y liderazgo regional en cada uno de los lugares visitados.

Las más recientes paradas en Valledupar y Barranquilla cerraron este ciclo de recorridos, donde líderes sociales, comunitarios y distintos sectores reiteraron su acompañamiento a propuestas centradas en seguridad con enfoque integral, combate al microtráfico y una descentralización efectiva de los recursos para las regiones.

Candidatos de Oxígeno recorren el Caribe en busca de respaldo en urnas

Los miembros de la lista al Senado de Oxígeno realizaron una gira por Barranquilla, Cartagena y Santa Marta para hacer un llamado a acudir a las urnas para respaldar a este ejercicio político.

El recorrido fue liderado por Ingrid Betancourt, presidenta del movimiento político, y contó con la participación activa de David Reyes, John Frank Pinchao y Deisy Guanaro, entre otros.