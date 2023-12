¡Orgullo barranquillero! El mundo registra imágenes de la estatua de Shakira

Barranquilla es tendencia mundial. Medios de comunicación de todo el mundo registraron las imágenes de la estatua de Shakira que fue develada por el alcalde Jaime Pumarejo en presencia de sus padres William Mebarak y Nidia Ripoll.

Las postales ocuparon las páginas de los periódicos, revistas y portales más importantes de todo el mundo como el New York Times, The Guardian, BBC, CNN, El País, entre otros.

El periódico estadounidense NYT tituló: "A Statue’s Hips Don’t Lie: Shakira Is Honored in Her Hometown" (Las caderas de una estatua no mienten: Shakira es honrada en su ciudad natal). En el artículo se destaca que con la gigantesca obra del maestro Yino Márquez, turistas de todo el país ya se habían congregado en el Malecón de Barranquilla "para ver el nuevo hito y tomarse selfies. Muchos elogiaron lo que vieron como la precisión de la escultura y su importancia para los colombianos", se lee en el artículo.

NYT habló con varios turistas provenientes de distintas ciudades como Bogotá, Sincelejo e incluso desde algunos países como España que aseguraron que esta obra representa a todo el Caribe.