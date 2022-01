Estos son algunos de los mejores papeles que interpretó Edgardo Román

En su extensa carrera en las tablas, la televisión y el cine Román imprimió un carácter particular a cada uno de los personajes que interpretó, especialmente al darle vida al caudillo Jorge Eliécer Gaitán, en la serie de televisión ‘Revivamos nuestra historia’.

Román, quien nació en Bogotá el 4 de agosto de 1950 y es el padre del también actor Julián Román, actuó en películas como ‘Ayer me echaron del pueblo’ (1982) de Jorge Gaitán; ‘Cóndores no entierran todos los días’ (1984) de Francisco Norden; ‘La estrategia del caracol’ (1993) y ‘Águilas no cazan moscas’ (1994) de Sergio Cabrera y ‘La toma de la embajada’ (2000) de Ciro Durán, entre otras.

El polifacético actor hizo parte de más de 80 producciones de cine y televisión y es considerado uno de los estandartes de la industria audiovisual del país después de 40 años de trayectoria artística, según reseña HJCK, estación de radio privada colombiana, cuya programación es netamente cultural.