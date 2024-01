‘The Bear’ triunfa en unos Emmys cargados de emotividad

La serie estadounidense The Bear, una comedia dramática creada por Christopher Storer se impuso en la edición 75 de los premios Emmy, galardones que se entregaron la noche de este lunes y que reconocieron a lo mejor de la televisión estadounidense.

Esta producción que se ha emitido por Fox ha recibido elogios de la crítica, particularmente por la dirección y las actuaciones de su elenco. Su trama muestra cómo mientras el joven chef Carmy lucha por transformar la tienda familiar de bocadillos y a sí mismo, trabaja junto a un equipo de cocineros novatos que al final se revela como su familia elegida.

La ceremonia se celebró en Los Ángeles cuatro meses después de lo previsto debido a las huelgas de Hollywood del año pasado, lo que provocó que la mayoría de ganadores coincidieran con el veredicto de los recientes Globos de Oro y los premios Critics Choice en sus apartados para la ‘pantalla chica’.

Otras producciones como Beef de Netflix o The Last of Us de HBO se lograron 8 estatuillas, mientras que el drama Succesion se quedó con 6.

Cabe anotar que The Bear que estaba nominada en 13 apartados, terminó alzándose con 10 premios, incluyendo Mejor Serie de Comedia. Su protagonista Jeremy Allen White se erigió como Mejor Actor en Serie de Comedia, Ayo Edebiri y Ebon Moss-Bachrach vencieron como actores secundarios, además de los reconocimientos a mejor dirección y guion de comedia.

“Estoy lleno de agradecimiento por esta serie. Tengo que compartirlo con mis padres y con todos los que me han apoyado cuando ni yo mismo confiaba en mí”, afirmó Allen White, uno de los hombres de moda en Hollywood, que está arrasando por donde pasa con su papel del chef Carmen Berzatto.