Así era la relación entre Joan, el padre de Gerard Piqué y Shakira

Inmediatamente, algunos internautas relacionaron el tema como un nuevo dardo para Piqué y su familia. Sin embargo, la realidad es que Shakira se valió de un fenómeno actual para que el mensaje trascendiera más allá de lo personal.

Si bien, utilizó el ejemplo de su niñera y la controversial línea hacia su exsuegro, lo hizo en medio de una plataforma en la que en reiteradas ocasiones ha mencionado ser su medio para desahogarse.

“Cuando hice esa sesión, la gente de mi equipo decía: “Por favor, cambie esto. Ni siquiera pienses en publicar esas letras”. Y dije: "¿Por qué no?" No soy diplomático en las Naciones Unidas. Soy un artista y tengo derecho a trabajar mis emociones a través de mi música. Es mi catarsis y mi terapia, pero también es la terapia de mucha gente. Sé que soy la voz de muchas personas y no estoy siendo pretencioso, sólo realista”, dijo en su reciente entrevista con Billboard.