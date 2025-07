El actor y productor estadounidense Michael Douglas, quien en septiembre pasado cumplió 80 años, aseguró que no tiene planes de volver a la actuación tras 60 años de carrera.

Lo dijo el pasado sábado 5 de julio durante el festival de cine de Karlovy Vary, en el que se reestrenó la película ‘Alguien voló sobre el nido del cuco’ en su versión remasterizada, a los 50 años de la original.

“He tenido una carrera muy ajetreada. Ahora no he trabajado desde 2022, aposta, porque me di cuenta de que tenía que parar. Llevaba casi 60 años trabajando muy duro, y no quería ser una de esas personas que caen muertas en el plató. No tengo planes reales de volver”, sentenció Michael Douglas.

Sin embargo, matizó diciendo que no descarta completamente su regreso a la gran pantalla, pues no se negaría a algún proyecto “especial”.

“Si aparece algo especial, regresaría. Si no, estoy bastante feliz. Me gusta ver cómo trabaja mi esposa (la actriz Catherine Zeta-Jones)”, sostuvo el actor.

Michael Douglas, protagonista de ‘Instinto básico’ (1992), ‘Wall Street’ (1987) y ‘El juego’ (1997), también se pronunció sobre la situación política en su país.

“Estoy preocupado y nervioso”, dijo respecto al Ejecutivo del presidente republicano Donald Trump, que parece retirarse de la diplomacia multilateralista.

Describió la democracia como algo “de valor, vulnerable y que debe ser protegida”, aunque matizó que es la ciudadanía la que debe ocuparse de este desafío.

“Estamos flirteando con la autocracia, como en Hungría, y espero que en esta lucha con lo que tenemos entre manos recordemos lo que los checos hicieron para ganar libertad e independencia”, concluyó Douglas, en alusión a la ‘Revolución de Terciopelo’ de 1989, una transición pacífica que permitió a la entonces Checoslovaquia dejar atrás el régimen totalitario comunista.

El cineasta recordó que tras sufrir un cáncer con metástasis, se sometió al plan de quimioterapia y radioterapia, rechazando que se le aplicara cirugía, ya que habría supuesto que le amputaron parte de la mandíbula, algo que le iba a dificultar seguir en el cine.

“Tener un cáncer en estado avanzado no son unas vacaciones, y no había muchas opciones”, dijo Douglas, a la vez que agradeció la fortuna que ha tenido, lo que le ha permitido “seguir trabajando”.

Matizó que ahora, después de 60 años de labor dura, está “contento de tener tiempo libre” y también está feliz de ver activa a su esposa, Catherine Zeta-Jones, en el cine.

“Catherine es 20 años más joven. Se trata de mantener un buen matrimonio, y estoy contento de hacer de ama de casa”, apostilló Douglas.