El inglés suele verse como un reto, especialmente en comunidades en las que acceder a una educación bilingüe no es fácil. Sin embargo, en Galapa un grupo de voluntarios se ha propuesto cambiar esa percepción entregándose con alma, vida y corazón.

A través del programa ‘Playlee’ (Playing and Learning in English) ofrecen a los niños una manera divertida de aprender inglés a través del juego. “Playlee’ no es un espacio tradicional de aprendizaje. Aquí no hay exámenes, ni cuadernos de gramática. Se trata de aprender mientras juegan, cantan y participan en actividades”, cuenta Angélica Padilla, líder de la iniciativa en el municipio.

‘Playlee’ nació hace más de una década, como parte de la fundación Youth Colombian Leaders, formada por exbecarios y allí lo conoció Padilla, luego de recibir una beca MLK (Martin Luther King Jr.) en 2017.

Este programa busca romper con el paradigma de aprendizaje del inglés como inalcanzable, ofreciendo la posibilidad a niños y niñas en situaciones vulnerables de aprender esta segunda lengua por medio de la educación experiencial, por medio de juegos, actividades artísticas y/o recreacionales.

Por ello, en 2022, Padilla decidió iniciar ‘Playlee’ en Galapa, con el apoyo de becarios del Colombo Americano. Desde entonces, más de 100 niños de sectores como Salón Azul, Villa Olímpica, Barrio Centro y La Esperanza han aprendido inglés mientras se divierten.

Los niños, entre 7 y 11 años, participan en actividades al aire libre, lejos de los típicos salones de clase. “Trabajamos con sectores vulnerables, donde las familias difícilmente pueden pagar clases de inglés. Con ‘Playlee’ rompemos esa barrera y les damos la oportunidad a los niños de aprender de una forma que no solo es accesible, sino también divertida”.

El programa no solo ha tenido un impacto en los niños, sino también en los voluntarios, muchos de ellos jóvenes que están completando sus estudios superiores. “Los voluntarios fortalecen habilidades blandas como la comunicación, el liderazgo y el trabajo en equipo”, señala Padilla, quien ahora se desempeña como secretaria de Integración Socioeconómica.

Actualmente, ‘Playlee’ cuenta con más de 50 voluntarios activos, quienes han sido becados por el municipio en el programa ‘Vamos para la U’ y en proceso de retribuir lo recibido entregan su tiempo todos los domingos para enseñar este idioma.

Así, durante una hora, todos los domingos, los cuatro puntos se llenan de juegos, música y conocimiento para aprender inglés.

Playlee/Cortesía

Divertirse aprendiendo

Alejandro Padilla, de 22 años, es uno de los voluntarios comprometidos en el proyecto. El joven fue beneficiario de la beca Martin Luther King Jr. en el Colombo Americano y vio en ‘Playlee’ una oportunidad para devolver a su comunidad lo que había recibido en su proceso de formación.

El enfoque de ‘Playlee’ es claro: hacer del aprendizaje del inglés una experiencia divertida y enriquecedora para los pequeños.

“Queremos que los niños se diviertan mientras aprenden, no que sientan que es como en el colegio. Usamos canciones, juegos y actividades dinámicas para que el inglés sea parte de su día a día”, explica Alejandro.

Para él es crucial que los niños vean en ‘Playlee’ un espacio seguro y emocionante, en el que puedan aprender jugando.

Alejandro dice que el impacto de ‘Playlee’ va más allá de la enseñanza. Le ha permitido retribuir todo lo que aprendió durante su beca, ofreciéndoles a niños que quizás no tendrían acceso a una educación en segunda lengua la oportunidad de formarse.

“Saber que estos niños, que tal vez no podrían pagar un instituto de inglés, están obteniendo una base para su futuro, me llena de satisfacción. Sé que estamos contribuyendo a mejorar sus oportunidades y las de sus familias”.

Playlee/Cortesía

Liderando desde joven

A sus cortos 17 años, Isabella Rocha es una de las voluntarias más destacadas del programa ‘Playlee’ en Galapa. Coordinadora de la sede ubicada en Salón Azul, la joven ha vivido una transformación personal y profesional desde que se unió al proyecto. “Enseñar a un niño es algo completamente diferente”.

Las dinámicas que realizan los domingos son variadas y entretenidas. Desde actividades con canciones y rondas hasta juegos con un cubo de colores que ayudan a los niños a reconocer las partes del cuerpo en inglés, cada sesión está diseñada para que los pequeños no pierdan el interés. “Es complicado mantener la atención de los niños, pero con actividades dinámicas y didácticas logramos que se mantengan atentos”, explica.

“Me conmueve saber que el esfuerzo no es en vano”, concluye Isabella. “Ver a los niños avanzando, que no se pierdan oportunidades por no saber inglés, y ver cómo los jóvenes también desarrollan sus habilidades de liderazgo, me llena de satisfacción”.