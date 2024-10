El actor británico Tom Holland volverá a ponerse en la piel de Peter Parker en la cuarta película de ‘Spider-Man’, cuyo estreno en la gran pantalla está previsto para el 24 de julio de 2026, anunció este viernes Sony.

La cuarta entrega de ‘Spider-Man’, que todavía no tiene título, tendrá un nuevo director: Destin Daniel Cretton, quien debutará en la saga tras las tres primeras películas dirigidas por Jon Watts.

Holland ha interpretado a Peter Parker en los tres filmes dirigidos por Watts: ‘Spider-Man: Homecoming’ (‘Spider-Man: de regreso a casa’, 2017), ‘Spider-Man: Far From Home’ (‘Spider-Man: lejos de casa’, 2019) y ‘Spider-Man: No Way Home’ (‘Spider-Man: sin camino a casa’, 2021).

Las tres anteriores cintas también han estado protagonizadas por la aclamada actriz estadounidense Zendaya (‘Dune’, ‘Euphoria’), aunque su participación en el proyecto, que comenzará a filmarse el año que viene, todavía no ha sido confirmada.

La última de ‘Spider-Man’ generó unos ingresos de casi 2.000 millones de dólares en taquilla mundial, a pesar de los desafíos de la pandemia del coronavirus, según los datos del portal Box Office Mojo.

Una semana antes del lanzamiento de ‘Spider-Man 4′, Holland estrenará una película junto al director Christopher Nolan, un proyecto que se mantiene todavía en secreto.

La carrera de Holland en el MCU

Tom Holland se ha consolidado como el Spider-Man del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y es una de las interpretaciones más queridas del personaje.

Su llegada al papel fue en 2016, en ‘Captain America: Civil War’, en la que apareció por primera vez como un joven y emocionado Peter Parker reclutado por Tony Stark. Desde entonces, Holland ha representado a Spider-Man en varias películas, con un estilo fresco, juvenil y muy cercano a la esencia del personaje en los cómics.

Después de su debut, Holland protagonizó su primera película en solitario, ‘Spider-Man: Homecoming’ (2017), dirigida por Jon Watts.

En esta cinta, se exploró a Peter como un adolescente que debe equilibrar su vida en la escuela secundaria con sus deberes de superhéroe. La película fue aclamada por su tono juvenil y el carisma de Holland, quien supo captar la inocencia y el entusiasmo del personaje.

Además, la presencia de Tony Stark como mentor añadió profundidad a la historia de Peter.

Luego, en ‘Avengers: Infinity War’ (2018) y ‘Avengers: Endgame’ (2019), Spider-Man se unió a los héroes del MCU en una de las batallas más épicas de la saga.

Su relación con Tony Stark fue central y emotiva en ambas películas, especialmente en Endgame, donde se enfrentó a la pérdida de su mentor. Este lazo emocional ayudó a humanizar aún más al personaje y fortaleció el vínculo de Holland con el público.

En 2019, Holland regresó con ‘Spider-Man: Far From Home’, que abordó las consecuencias de Endgame y el impacto de la ausencia de Stark.

Esta segunda entrega exploró la madurez de Peter y su evolución, enfrentándolo al villano Mysterio y ampliando su visión del mundo. La cinta fue un éxito y dejó al personaje en un emocionante punto al revelar su identidad secreta al mundo, generando una enorme expectativa sobre lo que vendría.

‘Spider-Man: No Way Home’ (2021) marcó un antes y un después en el personaje de Holland y en el MCU en general. Con la introducción del multiverso, la película reunió a tres generaciones de Spider-Man, incluyendo a Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Fue un hito en la historia del cine de superhéroes y mostró el crecimiento de Peter como un héroe dispuesto a hacer sacrificios. Al final, Peter toma una decisión desgarradora para proteger a sus seres queridos, dejándolo solo pero con una determinación renovada. Esta entrega fue aclamada tanto por la nostalgia como por el desarrollo emocional del personaje.