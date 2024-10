Uno de los casos que mayor revuelo causó en la década de los noventas y que ha sido recordado a lo largo de los años es el de ‘La Barriga de Trapo’, la historia de una mujer que fingió un embarazo rellenando su abdomen de pura ropa. Esta historia dio pie en su momento para un disfraz de Carnaval e incluso descrestó al propio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez, quien entrevistó a la protagonista de esta historia bastante macondiana. El cantante soledeño Checo Acosta en su versión de La maestranza grita: “Y me voy a disfrazar con la barriga e’ trapo”.

Muchos recordarán el nombre de Liliana Cáceres, quien en 1997 se popularizó por este hecho. La joven de 16 años, a medida que pasaba el tiempo más rellenaba su barriga, en su casa muchas prendas se perdían, pero nadie sospechaba que pudiera ser utilizada como relleno para su increible historia.

Se llegó a especular que su embarazo era múltiple y que podía tener 9 bebés en gestación. Lo más absurdo de la situación, es que el médico tratante estuvo en entrevistas asegurando que había sentido patadas de los bebés.

Finalmente, la verdad salió a flote y se convirtió en todo un escándalo al descubrirse que se trataba de un invento, por lo cual Liliana fue apodada ‘Barriga de trapo’ y su novio, ‘Macho de trapo’.

EL HERALDO conoció que esta historia ahora será llevada a la pantalla, de la mano del Canal Regional Telecaribe y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. El encargado del guion es Andrés Salgado, el mismo de ‘Déjala morir’, la bioserie de La Niña Emilia.

La serie ya arrancó el rodaje en Barranquilla y cuenta con seis capítulos que serán rodados en la capital atlanticense.

El Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez la entrevistó.

El elenco cuenta con una figura nueva en el rol principal que es Helen Paola, quien fue escogida por su parecido físico con la verdadera Liliana. El actor barranquillero Keyller de la Hoz, será el famoso ‘Macho de trapo’, y Ramsés Ramos será el encargado de representar a García Márquez, quien se convertirá además en el narrador de una historia que fue bastante polémica y pintoresca.

En el rol del doctor estará Victor Hugo Trespalacios, mientras que la dirección corre por cuenta de Antonio Suárez. La actriz Omeris Arrieta también tendrá un personaje principal en la apuesta, que estará en pantalla en el 2025 y hace parte de la iniciativa de realizar producciones de ficción por parte de los medios regionales que ocurran justamente en estos lugares. El título de la miniserie será ‘Barriga de trapo’.

“Yo era muy joven e inmadura”

Con apenas 16 años, Liliana se enfrentó al rechazo de su pareja quien le indicó que no quería continuar con la relación que sostenían, además de enterarse de que una de sus amigas estaba embarazada del hombre que ella amaba, razón por la que decidió inventar que ella también estaba esperando un bebé de él.

“Ay, no, eso fue una locura. Yo era muy joven e inmadura. Me enteré de que él me estaba engañando con la que era mi mejor amiga. Nada más quería que él se quedara conmigo, por eso me inventé el embarazo”, afirmó para La Red Cáceres en 2020.

Sin embargo, en ese entonces estaba dando la vuelta al mundo la historia de Kenny McCaughey, una mujer que tuvo un parto de siete hijos; por lo que una de las amigas de Liliana le aconsejo afirmar que esa era su historia, ya que las personas sospechaban del tamaño de la barriga de Cáceres que mide 1.75 metros.

Liliana nunca pensó que su mentira llegará a convertirse en noticia, por lo que antes de ser descubierta tenía planeado mudarse de Barranquilla y hasta llegó a planear como sería la falsa perdida de los bebes.

“Yo estaba cansada con el peso de la barriga y mi idea era irme de Barranquilla. Pensé, ahora me saco todo ese poco de trapos y me voy, digo que perdí los bebés y ellos verán si me creen o no. Eso fue lo que me imaginé, pero las cosas no salieron así”, recordó.