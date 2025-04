Cuando se habla del genocidio nazi, se suele usar la frase ‘solución final’. ¿No se trata de un pleonasmo? Ariel Fonseca Genovés, B/quilla

Un ‘pleonasmo’ es el uso innecesario de una palabra en una frase. En sentido muy estricto, ‘solución final’ sí es un pleonasmo por cuanto la palabra ‘final’ nos está dando más información de la requerida, ya que si solo se dice ‘solución’ se entiende expresamente que es ‘final’, una acción definitiva, algo ya resuelto… Veamos otros ejemplos de pleonasmos: ‘Regalo gratis, suele habitualmente, lapso de tiempo, bajar abajo, accidente fortuito, puño cerrado, probó por primera vez, deambular sin rumbo, mi opinión personal’… Ahora bien, no todos los pleonasmos son desdeñados, y se consideran correctos por su uso habitual: ‘Lo vi con mis propios ojos, ¡cállate la boca!, conclusiones finales, volar por los aires, reservar con antelación, base fundamental, error involuntario’… Estos ejemplos redundantes y aceptados se usan para enriquecer el lenguaje en contextos específicos o para enfatizar en el sentido de una palabra.

Leí en una revista: “Los paraguayos que llegaron al Junior han sido su deus ex machina”. ¿Qué es esa locura? Antonio R. Ramírez Deschamps, B/quilla

Deux ex machina es una locución latina que en español ha sido traducida o, más bien, adaptada como ‘[un] dios [bajado al escenario] en una máquina’. Esta frase, en la que lo que está entre corchetes es sobrentendido, alude a una práctica de la Antigüedad griega, que consistía en la aparición en un escenario teatral de una polea (o máquina) que hacía descender por el aire a un actor que representaba a un dios que, de manera súbita y definitiva, solucionaba el problema o las dificultades que impedían el desenlace feliz de la obra, y les hacía fácil a los personajes afrontar la conclusión. Es un recurso artificioso, especie de ‘truco cinematográfico’, de los que abundan en dramas y novelas y, desde luego, en películas, y que no contribuyen a la calidad de las obras por su ausencia concluyente de rigor artístico. Por ejemplo, una historia que narre que temidos invasores extraterrestres, armados y desafiantes, finalmente aterrizan y descienden de sus naves, pero en cuestión de minutos mueren atacados por bacterias terrenales comunes, desconocidas para ellos. Un desenlace fácil y truculento. Por extensión, deus ex machina ha pasado a significar algo que resuelve con facilidad una situación crítica o adversa: “Las políticas públicas que fomentan la inversión y el ahorro han venido a ser el deus ex machina del crecimiento de la economía”.

