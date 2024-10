Una de las historias más rocambolescas y macondianas sucedidas en la ciudad de Barranquilla ahora será una serie de televisión. Aquel suceso que tuvo a Liliana Cáceres como protagonista y que le fue denominada como ‘La barriga de trapo’ tras haber fingido el embarazo de 9 bebés es la inspiración para una nueva producción que ya se encuentra en rodaje.

Allí en el mismo barrio donde ocurrió todo, Nueva Colombia. En esa calle que Colombia y el mundo conoció. En la casa en la que se fraguó todo este relato se encuentra un equipo rodando esta serie para Telecaribe, que tiene como protagonistas a Hellen Torres, quien le dará vida a Liliana; Ramsés Ramos, Víctor Hugo Trespalacios, Omeris Arrieta (Venezuela en ‘Chepe Fortuna’), Keyller De la Hoz, Vicky Rueda y más.

En la parte de dirección el encargado es Antonio ‘Toño’ Suárez, mientras que en la escritura de los guiones estuvo el reconocido Andrés Salgado, mismo artífice de El Joe, la leyenda o Déjala morir, la historia de La niña Emilia.

Precisamente, EL HERALDO conversó con Salgado para conocer las entrañas de esta historia que contará con cinco capítulos, que la idea inicial era hacer una película y que “Se llama Barriga e’ Trapo, sin el artículo. De hecho, me gusta que esté todo pegado como una sola palabra (Barrigaetrapo). Voy a pelearlo a ver si Toño lo permite”, dice.

Risas y reflexiones en la serie

¿Quién no se rio escuchando o leyendo esta historia? ¿Quién no pensó en lo absurda que era? Y aunque eso se va a ver en la serie porque “nos vamos a reír mucho. Eso sí lo puedo decir. Es un viaje bacanísimo”, cuando esa risa pase será momento de conocer lo que pasaba por la cabeza de Liliana para inventar esa historia a sus 16 años.

“Mi papá decía una frase bacana que era: ‘Después de la risa viene lo bueno’. Después de que tú te ríes y celebras la anécdota, viene lo bueno. Quiere decir, vamos a ver detrás qué es lo que hay. Generalmente, detrás de cada risa hay una tragedia. Y yo creo que eso fue lo que yo encontré. La historia de una pelada que no tenía un soporte familiar, que estaba un poco desterrada de su vida”.

Es por ello que el célebre guionista enmarca esta historia en una tragicomedia y que tendrá todos los elementos esenciales para que Barranquilla y el Caribe se vean representados allí.

“Me interesó entrar por ahí, comenzar a ver qué era lo que pasaba con ella. Y nosotros, como buenos costeños, nos reímos para no llorar”, añadió el también creador de La reina del flow.

JEISSON_GUTIERREZ/El Heraldo Andrés Salgado es uno de los guionistas más importantes de la televisión habiendo escrito obras como ‘El Joe, la leyenda’ o ‘Déjala morir’.

Liliana y sus ‘maldades’

Por otro lado, el escritor explicó que en esas conversaciones que tuvo Antonio Suárez con Liliana e iban desentrañando toda su persona se dieron cuenta que historias como la de la barriga de trapo hubo muchas, por su forma de ser.

“Esa es una de las miles de maldades que ella tiene. Que es una de las cosas que me sorprendió. Pero las anécdotas del barrio, de lo que hacía, uno dice, ‘qué personaje’. Ella puede ser perfectamente una escritora, una actriz. Es una mujer muy conectada con el arte. García Márquez, el Nobel de Literatura, un tipo tan majestuoso, tan grande, se maravilla con ella”.

Trabajar con los amigos

La serie está plagada de actores con recorrido y nuevas promesas de la actuación, pero todos ellos tienen en común su amistad con Andrés y es ahí donde radica la razón para que estén en este proyecto que se hace más por amor al arte y las ganas de contar nuestras historias.

Por ello, elegir a quien fuera Liliana no era fácil por el detalle que ella tenía 16 años cuando todo pasó. “Había que conseguir una menor de edad. Era imposible por temas de leyes y trabajo de menores y esas cosas. Entonces había que conseguir a alguien que tuviera la pinta de una peladita de 16 años. Y afortunadamente Hellen Torres, que había estado conmigo en Mano Dura, me pareció una pelada bastante chévere. Sobre todo porque tiene un rostro que también es como divertido. Ella tiene unas facciones que puede ser como que abre los ojos y a uno le da mucha risa”.

Luego de eso se fueron uniendo uno a uno todos sus amigos con los que ha colaborado en sinfín de producciones y que al saber en lo nuevo que andaba Andrés no dudaron ni un segundo.

“Los amigos que se montan en esto porque plata no hay. Lo mismo que pasó con La Niña Emilia. Puro amor y pura amistad. Aquí el agradecimiento a todos mis amigos actores que me siguieron la pita, porque es que no es fácil hacer este tipo de producciones”, concluyó Salgado.