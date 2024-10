Una nueva historia cargada de pasión, intriga y venganza se apodera de las noches de Caracol Televisión con el estreno de Escupiré sobre sus tumbas, una producción que llega desde hoy a esta pantalla a partir de las 9:30 de la noche.

Inspirada en el controversial libro Escupiré sobre vuestra tumba del escritor francés Boris Vian, la serie, adaptada a los escenarios de la costa Caribe colombiana (Cartagena, Barranquilla y Puerto Colombia), combina elementos de amor prohibido, traición familiar y una búsqueda implacable de justicia.

La trama gira en torno a Sonny O’Connor, un talentoso chef de ascendencia afro, que sueña con un futuro junto a su novia Katherine Obregón, una joven perteneciente a una de las familias más influyentes de la región. Sonny, convencido de su amor invencible, decide pedirle matrimonio a Katherine.

Sin embargo, sus planes se ven truncados por la firme oposición de los padres de ella, Raymundo y Gina Martelli, quienes, desde su pedestal de poder y prestigio, lo consideran indigno para su hija, principalmente por su origen humilde y raza.

Orgullo barranquillero

Interpretar a Gina Martelli, la matriarca obsesionada con el qué dirán en Escupiré sobre sus tumbas, ha sido un reto fascinante para la actriz barranquillera, Rita Bendek.

Para la currambera, construir a Gina no fue sencillo al principio. Requiere dedicación y muchos ensayos. Sin embargo, lo más desafiante fue la transformación emocional que supone encarnar a alguien tan diferente a su propia personalidad.

“Soy una mamá totalmente distinta a Gina. Yo soy abierta, un poquito controladora, pero no a ese nivel. Gina es súper controladora y vive pendiente de las apariencias. Yo, en cambio, no me preocupo para nada por eso”.

Una de las decisiones más importantes para la actriz fue el cambio de look. “No quería cortarme el pelo, mi hija me convenció y la verdad es que eso crece”.

Uno de los aspectos que más la ha emocionado es ver a Barranquilla reflejada en la serie.”Es emocionante ver lugares como el Malecón y el Puente Pumarejo. Espero que sigan mostrando más de mi ciudad porque luce increíble”, dijo a EL HERALDO.

Cumpliendo sueños

Con 25 años, el barranquillero Keyller De la Hoz se perfila como una promesa de la actuación. Este joven criado en el barrio 20 de Julio, egresado de Bellas Artes, es el encargado de interpretar a Estiwar, hijo de la protagonista (Victoria Iguarán).

Se trata de un papel que lo ha sumergido en el mundo de los conflictos familiares y las sorpresas que depara el amor. Sin poder revelar demasiado, Keyler asegura que Estiwar será un personaje que dejará una marca en la audiencia. “No puedo hacer spoiler, pero Estiwar tiene una gran sorpresa. Él es tranquilo y racional y ya casi está por cumplir 18 años, así que se vienen cambios”, expresó.

Para Keyller, uno de los aspectos más gratificantes de formar parte de Escupiré sobre sus tumbas es haber grabado gran parte de la serie en su tierra natal.

“Muy orgulloso de todo esto. Vengo del sur de Barranquilla, de una escuela pública, y estar aquí hoy es muy satisfactorio. Es como un golpe al sistema”.

El actor ha participado en Mano Dura, de Telecaribe, Devuélveme la vida, de Caracol y Champeta, el ritmo de la Tierra, de Disney+.

Siguiendo los pasos de Keiler, su coterráneo, Manolo Alzamora hace de este proyecto su debut actoral con el personaje de Dylan, quien será la pareja de Nicole, lo que hace que en la familia Obregón no lo aprecien para nada.

“Dylan es la representación del amor en su máxima expresión. Un amor que decide creer, confiar y entregarse por completo a otra persona. A raíz de esa entrega, se desencadenan una serie de eventos que son cruciales para el desarrollo de la trama”, contó.

La sorpresa de José Narváez

La madurez no se improvisa y el actor cordobés, José Narváez es uno de los más reconocidos del país, que en esta serie deberá encarnar todo lo opuesto a sus raíces: a un rolo que busca ganarse el corazón de Victoria Iguarán.

“Yo vivo en Bogotá hace mucho tiempo, entonces yo ya sé manejar todo esto, pero sí fue un poco chistoso y vengo a dar la pelea por el corazón de la protagonista”, expresó a este medio.

Para él, ser Caribe le ha permitido tener una versatilidad en sus personajes que hoy celebra en una producción grabada en la región. “Los costeños somos lo máximo, histriónicos, de alma abierta y eso nos permite ser muchas cosas porque yo hasta personaje pastuso he hecho, pero a mí nunca se me olvida que soy costeño, porque es lo mejor”.