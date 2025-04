El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, sostuvo que la empresa Air-e, intervenida desde noviembre del año anterior, dejó de pagar sus obligaciones por compra de energía a los generadores. A la fecha, la deuda está alrededor de los $1.5 billones.

Recordó que, con la intervención de la comercializadora en septiembre de 2024, las deudas quedaron “atrapadas”, las cuales en ese momento estaban en cerca de $500 mil millones con el sector eléctrico.

Y agregó que, cuando el Gobierno, a partir del momento, se hizo responsable de la administración de la empresa a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. “Al principio comienzan a hacerse los pagos correspondientes a las compras en bolsa, a los contratos y demás. Sin embargo, desde el mes de noviembre esas obligaciones se dejaron de atender”.

Castañeda que del monto que le deben a las empresas generadoras de energía, cerca de un billón de pesos las adeuda a los agentes térmicos y el resto a los hidráulicos y los transmisores de energía.

“La situación, la verdad, es bastante complicada y compleja porque ya hay empresas que les están ayudando con casi unos 400 mil millones de pesos desde el lado de la generación de energía eléctrica y esto, pues, obviamente no es sostenible en el tiempo. Esta es una empresa que no paga desde noviembre hasta el mes de abril; sigue acumulando deudas y no hay todavía una señal, que eso es lo más complicado”.

Ante esta situación, Castañeda criticó la actuación de la superintendencia de servicios públicos porque no se han pronunciado al respecto ni han establecido cuál es el mecanismo por el cual van a honrar estas obligaciones.

“Esto no es nuevo, ya de la costa lo vivió con Electricaribe y en su momento la superintendencia asignó recursos al fondo empresarial para poder atender las obligaciones del sistema. En este momento, quien está enfrente de la empresa es el Gobierno, en cabeza de la superintendencia de servicios públicos, y no vemos todavía un plan delineado para poder honrar las obligaciones”.

Pese a esto, sostuvo que los generadores le siguen entregando energía a la empresa todos los días.

Para el líder gremial, la mayor preocupación es que se queden recursos suficientes para comprar combustibles, gas importado y carbón, que son los insumos principalmente de las plantas de la región caribe.

Castañeda le hizo un llamado al Gobierno nacional para sentarse a dialogar y buscar una salida a las deudas acumuladas con las empresas generadoras de energía, puntualizó.