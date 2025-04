El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, fue enfático, en medio de la Convención Nacional del Retail Farmacéutico, que se lleva a cabo este viernes Barranquilla, en que el país atraviesa un difícil momento en materia de salud.

“Yo diría que estamos en una coyuntura crítica, el gran debate de los últimos dos años estuvo en torno a la reforma a la salud, pero yo voy a decir algo más difícil, ya la reforma a la salud no importa. pase o no pase no va a ser implementada por este gobierno y lo más importante son los problemas crecientes que están llevando al sistema de salud a un cambio y a un deterioro de lo que en Colombia se llama el aseguramiento, es decir que lleguemos a extremos de que una familia tenga que vender su casa para pagar una enfermedad”, comentó.

También, Gaviria mencionó que: “la intervención de varias EPS en el país ha llevado a un caos y más problemas. El remedio ha resultado peor que la enfermedad, todo ese cúmulo de problemas superpuestos y acumulados están llevando a que el sistema de salud en Colombia tenga la peor crisis en 30 años”.

De esta manera, el académico aseguró que “hay una pasividad por parte del Gobierno, que se ha desentendido del problema de salud y la crisis humanitaria que hay por falta de medicamentos”.

Al mismo tiempo, sostuvo que “la gente está sufriendo, los pacientes trasplantados no tienen medicamentos y pueden perder sus órganos, pacientes oncológicos, enfermos renales crónicos. Algo que no sucedía en este país, en nuestro país, en Colombia, de manera sistemática”.

Adicionalmente, calificó al sistema de salud en Colombia como socialista. “Todos aportan de acuerdo a sus capacidades y cada quien recibe de acuerdo a sus necesidades. En su primera forma la reforma del año 2012 era el sistema de salud más solidario del financiamiento. Una persona que gana 20 veces más que otra y aporta 20 veces más, pero también es equitativa porque en el acceso a la salud es igual.

Agregó que: “Yo fui ministro y en ese tiempo me traté un cáncer y estuve en la misma sala con una persona estrato 1 esperando tratamiento”.