Durante la Convención Nacional del Retail Farmacéutico, que se adelanta este viernes en el Hotel Dann Carlton de Barranquilla, el exministro de Salud, Alejandro Gaviria se refirió a los comentarios que hizo el presidente Petro en su contra el pasado jueves, y señaló al jefe de estado de promover la violencia.

“Yo creo que esta la décima ocasión que dicho que fue un error nombrarme como ministro, él ha dicho incluso que es el peor error que ha cometido. Y yo quisiera preguntar, no solo retóricamente, ¿peor que Olmedo y la corrupción? ¿Peor que los escándalos alrededor de Benedetti?”, resaltó Gaviria.

A su vez, dejó en claro que “yo simplemente fui una persona que de buena voluntad creyó en una idea de poder tener un gabinete plural donde diferentes voces diferentes e ideas sobre la sociedad conversaran, pero luego dijo o que él quería a todos sus funcionarios obedeciendo”.

Seguidamente, el académico señaló que: “es decepcionante de alguna manera ver que este país no puede llegar a acuerdos parciales y no puede buscar consensos y el ejercicio el gobierno por parte del presidente Petro, primero porque él es una suerte de paranoia y de buscar culpables, que ahora se están volviendo insultos, los cuales no fueron solo contra mí, mencionó muchas veces al presidente del Congreso”.

Agregó que “creo que debe haber cierto respeto institucional en la vida, todos lo sabemos, todos interactuamos con personas, y sabemos que las palabras importan y las palabras violentas muchas veces anteceden a la violencia, esto está mal por parte de un presidente de República”.