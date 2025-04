Consolidar la consulta popular como un “ejercicio de emancipación” del pueblo colombiano. Este fue uno de los mensajes que dejó el presidente Gustavo Petro en medio de su intervención en el acto de instalación de los Comités Ciudadanos de la Consulta Popular por el Sí, que se adelanta este jueves en la plaza principal del municipio de Soledad.

“Yo soy uno de eso emancipadores que hay, de cuerpos, de almas y de sueños. Me pueden insultar lo que quieran, pero no podrán quitar lo que soy, y por eso propuse esta consulta, porque yo lucho para que nadie sea esclavo en Colombia”, aseguró el jefe de Estado.

Resaltó que la consulta popular no se hace con ningún objetivo de reelección, siendo enfático en que “el día que yo vuelva a la Presidencia es porque el pueblo hizo una verdadera revolución”.

El mandatario de los colombianos recalcó que, en el pasado, pudo comprobar de primera mano que desde el Congreso no se pueda aprobar ninguna ley a favor del pueblo.

“Yo estuve 20 años allí en el Congreso y sé de eso, y me fue bien, hice buenos debates, nunca pude aprobar ninguna ley porque solo aprobaban las leyes del capital y la codicia y no las leyes del pueblo. Le llaman hipocresía y doble moral, típica de algunas regiones de sus clases ricas”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que el próximo primero de mayo sacará la espada de Bolívar para “seguir gobernando a Colombia”, lo que se sumará a las diversas manifestaciones en las ciudades y municipios del Atlántico para comunicar los objetivos de la consulta popular.

“Yo soy como Bolívar, no me gusta el poder, no soy ingenuo a gobernar, pero el primer hecho del Gobierno que viene es la consulta popular”, aseveró.

El presidente también mandó un mensaje hacia el Congreso para señalar que solo tienen dos opciones frente a este proceso.

“La consulta no se puede detener. O apoyan las reformas o el pueblo los va a echar de sus puestos. Esto no es una amenaza, es una invitación a que los senadores contesten con política, porque el pueblo votará por el pueblo y no por ellos”, dijo.

Y recalcó que “esta consulta es para que la gente vote por sus derechos, los más simples, tenemos que salir a demostrar algo en las calles, esta es nuestra prueba de fuego para conocer si de verdad creemos en el cambio y sabemos lo que significa, porque este es el momento”.

Asimismo, Petro reafirmó que “necesitamos más de 10 millones de colombianos para la consulta, y que estos salgan a las calles. Necesitamos a los niños, a las madres comunitarias, y a los hombres trabajadores que cuidan la vida”.

Las críticas de Petro

También aseguró que las manifestaciones populares se constituyen en la única manera de tumbar a la oligarquía colombiana en el Congreso.

“El pueblo sabe que llegó su hora. Por la ignorancia de la Comisión Séptima del Senado, por no aprobar las reformas, se despertó el pueblo. La humanidad y su libertad sigue viva mientras se alce una bandera del M19, que tanto me achacan, o una bandera de colores por las causas justas”, dijo.

Lanzó un duro mensaje en contra del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, por convocar al rechazo de las reformas.

“Tenemos que hacerle una placa al señor Cepeda en Barranquilla por impedir unas tarifas justas de energía para la gente. Este señor permitió que esas empresas antaño como Electricaribe terminaran en las manos de los financiadores de Duque, del uribismo y de Cambio Radical”, sostuvo.

Petro se fue de frente también contra el exministro de Educación, Alejandro Gaviria, y de Hacienda, José Antonio Ocampo.

“Qué error tan terrible que cometí y tengo que pedir perdón ante ustedes y me equivoqué cuando llevé al señor Gaviria a su puesto, pero también a Ocampo de ministro de Hacienda, el cual constituyó un subsidio a la gasolina de los ricos con el dinero de los pobres por 40 millones de pesos en contra de mi programa de gobierno”, señaló.

En su extenso discurso, el presidente Gustavo Petro se defendió una vez más de las acusaciones por parte del excanciller Álvaro Leyva de un presunto problema de drogadicción. En ese sentido, acusó a los principales medios de comunicación de ser codiciosos y tratarlo mal ante los pronunciamientos del exfuncionario.

Los planes de cara a elecciones de 2026

En medio del evento en Soledad, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, destacó que la consulta popular es un mecanismo para sacar adelante las reformas “e ir conformado unas mayorías para la próxima ida a las urnas”.

El funcionario fue enfático al sostener que “haremos las listas en el Pacto Histórico para poder meter más gente al Congreso y aprobar los proyectos que beneficien al pueblo”.

Además, el funcionario rechazó los ataques que ha recibido el presidente Petro por sus presuntos problemas de drogadicción.

“El presidente no ha tenido un día de descanso, está trabajando y a la vez recibiendo ataques viles y rastreros por parte de exfuncionarios como Álvaro Leyva que han mostrado una deslealtad absoluta”, recalcó.

