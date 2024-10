Pocas veces se ha mostrado Alejandro Sanz tan “desnudo” en una canción, tan expuesta su vida privada, como en ‘Palmeras en el jardín’, con la que este martes abrió una nueva etapa después de otra en la que, reconoce, venía de no tratarse “demasiado bien”, sobre todo en lo personal.

En una entrevista con EFE, el músico español más premiado por los Latin Grammy charla sobre ello y sus proyectos inmediatos, como un documental sobre esa época difícil en su vida y un disco que verá la luz en 2025.

En mayo de 2023 se convirtió en noticia una publicación suya en redes (“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”). ¿Cómo se encuentra?

Entré en un proceso que no solo es largo, sino que probablemente dure toda la vida y que es intentar estar lo mejor posible dentro de que las emociones y los estados de ánimo fluctúan.

¿Existió alguna razón concreta que lo llevó a ese momento?

Ese estado de ánimo llegó por un cúmulo de cosas. Yo venía desde hacía mucho tiempo no tratándome demasiado bien, ocupándome mucho de mi carrera, pero muy poco del aspecto personal y se juntó con varias cosas, incluidas sentimentales y profesionales.

‘Palmeras en el jardín’, que es un lamento por el amor que se acaba, ¿nace entonces?

En realidad es un poco consecuencia de lo que he ido logrando con el esfuerzo y con el trabajo de la terapia. Para sanar determinadas cosas hay que expresar lo que te está ocurriendo.

Un mes después de ese mensaje se anunció el final de su relación sentimental con la artista plástica cubana Rachel Valdés. En su nuevo tema, alude a ello cuando canta: “Por más palmeras que plantemos en el jardín, esto jamás será La Habana, yo siempre seré Madrid”, así como “Si tú fuiste la que me enseñó a pintar, por qué no me hablaste de los grises”.

Siempre fue muy cauto con su vida íntima, incluso cuando se lo llevaba a su música. ¿Es esta la canción en la que más se ha expuesto?

Sí, probablemente sí. Podía haberlo hecho de otra forma, pero no hubiera sido la canción que tiene que ser. También me animó mucho que, con todas las cosas que hay en el panorama mundial, yo no puedo tener miedo a expresarme ni tener pena o vergüenza por algo que es una cuestión puramente de amor.

Llega acompañada de un impresionante videoclip producido por Residente y es el primer sencillo del que será su nuevo disco. ¿Puede anticipar más detalles?

Que nadie crea que va a encontrar un álbum de baladas. Esto es como abrir la ventana de la casa, pero dentro hay un montón de temas que abordan otras emociones, como la alegría. Saldrá para primavera (primera mitad de 2025) y hay algunas colaboraciones muy interesantes. Lo que he hecho aquí con los arreglos es intentar llevarlos a lo mínimo posible.

A principios de 2023 anunciaba que no tardaríamos en escuchar esas canciones, ¿los planes se torcieron?

Ahora mismo hay unas 16 canciones. Sé las que van a ir en el disco, pero no las que no van a ir. Es el disco en el que más tiempo hemos invertido en hacer los temas, (...), en encontrar el concepto y también los equipos de gente para trabajar.

Para subrayar el cambio de ciclo, todo este material llega tras fichar por Sony Music después de años en Universal. ¿Por qué?

Sony es una compañía que siempre fue muy atractiva para mí. Habíamos fantaseado muchas veces con trabajar juntos y se dio la oportunidad. Aunque haya a quien le cuesta mucho cerrar etapas, yo creo que es muy bueno hacerlo, porque cuando ocurre, la gente tiene ilusión y ganas por que todo eso funcione.

No es su único proyecto. Acaba de anunciar un documental con Netflix. ¿En qué punto se encuentra y qué mostrará?

Sí, en principio serán tres capítulos y seguirá esa línea de desnudez. Va a recoger un poco desde que acaba prácticamente el último documental que hice, todo el esfuerzo que hay detrás de superar determinadas situaciones en tu vida, de continuar en el camino y de poder sacar nuevos proyectos.