La familia de Fabiola Posada, más conocida como ‘La Gorda Fabiola’, sigue enfrentando el profundo duelo tras su fallecimiento el pasado mes de septiembre. Entre ellos, Juan Sebastián Valencia, su hijo mayor, ha sido quien ha compartido más abiertamente el proceso que ha vivido desde la partida de su madre.

En una reciente entrevista con ‘Revista Semana’, Juan Sebastián reflexionó sobre las lecciones que recibió de su madre y cómo estas le han permitido sobrellevar la tristeza de perderla.

“Me doy cuenta de algo de lo que no era consciente y es que ella era una leyenda vestida de mamá”, expresó conmovido. A lo largo de su vida, Juan Sebastián había visto a ‘La Gorda Fabiola’ simplemente como una madre, sin comprender del todo el enorme cariño que los colombianos sentían por ella.

“Nunca dimensioné la cantidad de amor que le tenía Colombia”, confesó, señalando que más allá de su carrera como comediante, su madre se ganó ese cariño por ser una persona maravillosa.

Como parte de su proceso de duelo, Juan Sebastián confesó que ha estado trabajando en un proyecto muy especial: la escritura de un libro que recopila las enseñanzas más importantes que su madre le dejó. Este proyecto, según sus propias palabras, ha sido una forma de sanación.

“El libro se trata de las 19 lecciones que ella nos dejó”, comentó, aclarando que estas lecciones no solo tocan temas como la autoestima o el propósito de vida, sino que también pueden ayudar a otros a construir una marca personal o a identificar sus prioridades.

Aunque la escritura del libro ha sido profundamente terapéutica, Juan Sebastián dejó claro que no busca ningún beneficio comercial: “Lo estoy escribiendo para mí, como parte de mi proceso de duelo”, explicó.

A pesar de no tener contacto con ninguna editorial ni estar interesado en monetizarlo, no cierra la puerta a una posible publicación si siente que puede ayudar a otras personas en situaciones similares. “Sería un gran honor poder contribuir, aunque sea un poquito, a mejorar la vida de otra persona con las lecciones que mi mamá me dejó”, añadió.

Según Juan Sebastián, este proyecto ha sido su refugio durante el proceso de duelo, permitiéndole revivir momentos con su madre y plasmar en palabras todo lo que ella le enseñó. Aunque el futuro del libro aún es incierto, el hijo de ‘la gordita’ reafirmó que lo más importante para él es el mensaje que desea transmitir. “Más allá de todo, lo que realmente me interesa es el fondo del libro. Si puedo ayudar a alguien a mejorar su vida a través de esto, no dudaría en publicarlo”.

Juan Sebastián concluyó la entrevista destacando cómo su madre fue siempre su mayor inspiración, tanto en su vida personal como profesional, y espera que su legado pueda inspirar y ayudar a muchas más personas.