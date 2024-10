Lo que comenzó como la entrega del premio ‘Valores Pijao 2024′ se transformó en un histórico homenaje sin precedentes para Jorge Barón, donde todo un departamento se unió para honrar a quien es reconocido mundialmente por Guinness World Records como el presentador de programas musicales de televisión con mayor trayectoria en el mundo, con más de 52 años al aire ininterrumpido con “El Show de las Estrellas”.

“Vine a recibir el premio Valores Pijao y me encuentro que todo el departamento se unió para rendirme este homenaje, este testimonio de admiración y reconocimiento”, expresó un conmovido Jorge Barón.

El evento, celebrado en el emblemático Parque Caiké del Pueblito Tolimense, se convirtió en una demostración sin precedentes de unidad institucional, donde el presentador recibió siete significativas exaltaciones: la máxima distinción de la ciudad, ‘La Orden Combeima’; la Exaltación al Mérito Cívico por parte de la Asamblea Departamental del Tolima y del Concejo Municipal de Ibagué; además de importantes distinciones de la Fundación Musical de Colombia, el Colegio Champagnat del cual es egresado, la Cámara de Comercio de Ibagué y el premio Valores Pijao.

“En estos pueblos la unión es muy difícil, cada sector va por su lado, pero acá todos se unieron en este homenaje”, destacó Barón, evidentemente emocionado por la magnitud del reconocimiento. Con 55 años en la televisión y 62 años en los medios de comunicación, el presentador ha dejado una huella indeleble en la cultura colombiana.

Durante su emotivo discurso, Barón reafirmó sus raíces: “Soy 100% tolimense. Es la nobleza de nuestro suelo la que me motivó; es la pujanza de esta fértil tierra la que me impulsó; es el aroma de sus paisajes el que me inspiró”, expresó ante un público que lo ovacionó de pie.

El homenaje se engalanó con presentaciones culturales de alto nivel, incluyendo la Orquesta Infantil del Colegio Santa Cecilia, la Rondalla Ibaguereña y las danzas folclóricas de Comfenalco. Como broche de oro, se realizó un especial “Show de las Estrellas Infantil”, donde niños y niñas talentosos del departamento demostraron que el legado del gran presentador seguirá vivo en las futuras generaciones.

“He dedicado mi vida al apoyo de los artistas, no solo del Tolima, sino de todos los artistas colombianos”, reflexionó Barón, quien inició su carrera en los medios de comunicación en su natal Ibagué.

Su trayectoria, que lo ha convertido en uno de los más importantes promotores de la cultura colombiana, fue celebrada en esta “noche fantástica” que, en sus propias palabras, quedará grabada como “un acto inolvidable”.

Barón, también, dedicó palabras especiales a las nuevas generaciones de artistas tolimenses, citando a Miguel de Unamuno: “Hay dos legados para dejar a los hijos: el primero, raíces; y el segundo, alas”. El presentador reafirmó su compromiso con los nuevos talentos, ofreciendo los canales de Jorge Barón Televisión para apoyar sus emprendimientos artísticos.

El evento, transmitido en vivo a través de las redes sociales de El Nuevo Día y Tolima Stereo, permitió que miles de seguidores fueran testigos de este momento histórico que reafirma el amor y reconocimiento de todo un departamento hacia uno de sus hijos más ilustres, quien ha dedicado su vida a promover y exaltar los valores culturales de Colombia en el país y en el exterior.