Ya es oficial: Junior descarta la posibilidad de contratar a Teo Gutiérrez

Fin a la ‘Teonovela’. Todo se selló con un no. Junior le dijo no a la posibilidad de contratar a Teófilo Gutiérrez. No tuvo que salir Fuad Char Abdala a la puerta de su casa a atender a los periodistas, que estaban pendientes de la decisión que él y otros accionistas del club tomaron en torno al atacante barranquillero de 38 años de edad. A través de un comunicado oficial se dio a conocer la noticia que tenía al juniorismo a la expectativa.

El conjunto tiburón explicó que ya tiene un plantel de jugadores bien confeccionado y que ya cerró el ciclo de contrataciones. Aclaró que nunca existió un contacto formal con Teófilo o algún representante del jugador.

De todas formas, al final del comunicado emitido por las redes sociales del club, Junior expone que se encuentra abierto a organizarle un partido de despedida a Teo cuando decida retirarse.