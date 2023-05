Víctor Pacheco vuelve a Junior como veedor de las divisiones menores

Un histórico regresa a Junior. Víctor Danilo Pacheco vuelve a vestirse como rojiblanco. Esta vez no como jugador, tampoco como asistente técnico, sino para trabajar en las divisiones menores como veedor. Así lo confirmó el club este jueves, a través de sus redes sociales.

Leer más: ¿Qué hay confirmado de los que salen y llegan en Junior hasta ahora?

‘Pachequito’ no ocultó la felicidad que le representa el volver a vestirse con los colores del equipo de sus amores, algo que lo llena de orgullo.

“Feliz, es algo que me llena. Después de tanto tiempo de estar en el club como asistente y ahora regresar nuevamente es algo que me enorgullece. Este es un club que amo, que siempre voy a estar agradecido toda la vida por lo que me dio. Ojalá que podamos estar por mucho tiempo acá”, manifestó Pacheco en diálogo con el equipo de comunicaciones del club.

Lea además: “La lesión de ‘Juanfer’ fue nuestro lunar este semestre”: Javier Fernández

“Vamos a estar en la parte de captación, de veedor, de estar más cerca de nuestros jóvenes, de nuestros muchachos, de nuestras divisiones menores y tratar de mirar el potencial que tenemos para el futuro para nuestro club. Siempre he dicho que a veces tratamos de mirar lejos y sabemos que cerca tenemos jugadores adecuados. Esa va a ser nuestra función, tratar de buscar talento para nuestro club”, agregó.

Víctor Danilo aseguró que su idea de trabajo va encaminada a demostrar que en la Costa y en Barranquilla siguen saliendo esos talentos diferenciales para mostrar en el fútbol profesional.

Le puede interesar: Solo cuatro pasan el semestre en Junior

“A diferencia del resto del país, nosotros como Costa, como barranquilleros, siempre nos caracterizamos por buscar ese jugador distinto, ese talento, ese volante 10, ese que te encara, el goleador. Acá históricamente está la cantera donde se han sacado jugadores de esas características y que han sido importantes para el fútbol colombiano. Hay que empezar a buscarlos nuevamente. Ahora es un poco más difícil encontrarlos, pero la idea es demostrar que la Costa y más que todo Barranquilla siguen teniendo jugadores para mostrar para el equipo profesional”, expresó.

| ¡EL REGRESO DE UN ÍDOLO!

El gran Víctor Danilo Pacheco, bicampeón de liga con nuestro equipo, regresa a la institución para trabajar en las divisiones menores ¡como veedor!

Bienvenido crack pic.twitter.com/J1S7DJ1Ta5 — Junior FC (@JuniorClubSA) May 25, 2023

Luego de disfrutar al máximo sus dos facetas anteriores en el club, como jugador y asistente, Pacheco aseguró que esta nueva función le “encanta”, porque le recuerda esos años previos a llegar al profesionalismo, donde él estuvo en el lugar de todos esos jugadores a los que hoy espera guiar.

“Esta es una función que me encanta, el estar cerca de nuestros jóvenes, vivir y saber del entorno de ellos y hablarles de nuestra experiencia, contarles los que nos costó para poder llegar a cumplir nuestro sueño. Volver a estas canchas y verles esa alegría y esos sueños que tienen es muy gratificante para mí, algo muy lindo. Trataré, en lo que más pueda, de hablarles de las cosas buenas y malas que yo tuve en mi carrera como futbolista profesional”.

Lea además: “Del fracaso salen los campeones”, el mensaje de ‘Juanfer’ Quintero

El exjugador atlanticense, de 49 años, cree en el talento colombiano y espera traer lo mejor del país a la cantera rojiblanca.

“Colombia es un país que saca jugadores muy buenos y muy importantes, y yo creo que esa es la finalidad y la meta de nosotros. Visitar todas las zonas de nuestro país y sacar jugadores. No es fácil, pero vamos a hacer esa labor para traerlos y que esos muchachos puedan llegar al club y nos representen bien”, afirmó.

Campeón dos veces con Junior, Pacheco es un referente histórico del club. Es, sin duda, una voz autorizada para hablar del equipo de sus amores.

“Yo amo a Junior. A uno como hincha le duele cuando las cosas no salen, mucho más cuando hay buenos equipos, y cuando van bien, las disfruto al máximo. Siempre le voy a desear lo mejor al club y ahora que estoy acá mucho más. Sabemos lo que representa Junior para la ciudad, para la Costa y para el país, porque es un equipo grande que siempre tiene que ser protagonista”, concluyó.