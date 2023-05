“La lesión de ‘Juanfer’ fue nuestro lunar este semestre”: Javier Fernández

R.

Dentro de los aprendizajes que tenemos es que ‘Juanfer‘ tuvo un trauma tres días antes de su convocatoria a la selección Colombia, pensamos que era algo fácilmente manejable, algo mínimo y por premura, que no debimos hacerlo y ya yo me excuse con los directivos y la afición, nosotros no debimos aprobar la convocatoria de ‘Juanfer’ a esos partidos. No debimos decir que estaba apto para jugar, porque no lo estaba. Asumimos que era una cosa leve, porque era un trauma de los que hemos recibido. De cinco partidos hay un jugador con un trauma fuerte en esa zona, es muy común una periostitis tibial, porque le ponen el tache de los guayos en la tibia, que es lo que ocurrió con Quintero. Asumimos que era algo común en el fútbol y parecía muy evidente que era un tema de dos o tres días y se nos fueron ocho semanas. Tenemos muchas dudas acerca de su evolución, acerca de su historia, haremos un análisis y es uno de los temas importantes en este receso. Haremos un análisis de lo que hemos hecho bien y lo que no con Quintero, porque ese es el lunar que tenemos este semestre.