“Junior jugó un gran primer tiempo, debimos cerrarlo 3-0 o 4-0”: Cantillo

La claridad con la que Víctor Cantillo pasa el balón y elabora jugadas es la misma que muestra al hablar de los partidos. El volante magdalenense es muy sensato y equilibrado al referirse del rendimiento de Junior en los partidos. No suele exagerar ni quedarse corto al analizar los aspectos positivos y negativos del equipo.

No fue la excepción tras la vistosa victoria ante Jaguares 3-1. Cantillo consideró que terminó siendo el partido más redondo de los rojiblancos en lo que va del año, pero a la vez señaló que se debe mejorar la efectividad.

“Yo creo que sí (fue un partido redondo). El equipo jugó un gran primer tiempo. Debimos cerrarlo 3-0 o 4-0, pero esto es el fútbol, es así. Debemos concretar, ya lo hablamos. Junior hizo un gran partido. Presionamos bien, sometimos a Jaguares, que es un gran equipo, y sumamos tres puntos que nos permiten seguir arriba”, comentó Cantillo en la zona mixta.

El jugador tiburón tiene mucho respeto y hasta admiración por el estilo de juego de Jaguares. “Contra cualquier rival que venga aquí, tenemos que hacernos fuertes, como lo hicimos hoy ante un gran rival, porque Jaguares juega muy bien, tiene una idea clara con el profe (Hubert Bodhert) y presiona muy bien. Hablamos que si no estábamos bien hoy, seguramente no ganaríamos, pero Junior hizo un buen partido, presionó bien y creó muchas chances de gol”, resaltó Cantillo.

El volante, que ya había reaparecido en el triunfo 2-0 frente a Águilas Doradas, en la jornada anterior, luego de recuperarse de una lesión muscular, fue vital para sostener el balón y regarla con acierto. Salió aplaudido por el público, y el equipo sintió su ausencia en medio de las circunstancias de riesgo que se generaron tras el descuento felino.

“Sí, me estoy recuperando. Paré un mes nuevamente cuando ya venía jugando de a 90 minutos. Ahora, gracias a Dios, pude jugar 75 minutos, que es importante para mí. Me he sentido bien”.

Víctor Cantillo elogió el trabajo de Hómer Martínez y recalcó que con él, con Didier Moreno, Jhon Vélez y cualquiera de los compañeros del mediocampo se siente bien porque “son grandes jugadores”.

Sobre la jugada maradoniana de José Enamorado que resultó desviada en su desenlace, Cantillo expresó: “Era un golazo, era un golazo”.