Uno por uno: Bacca y Mele, los artífices del valioso triunfo

Wálmer Pacheco (5). Correcto partido, pero casi no pasó al ataque y no pudo aportar arriba. Salió por lesión, ojalá no sea de gravedad.

Emanuel Olivera (5). No estuvo a su mejor nivel, sin embargo, tuvo un correcto encuentro. Se confió en algunas jugadas en el partido.

Jermein Peña (5). Así como su compañero de zaga, no fue su mejor compromiso, pero terminó cumpliendo. Tuvo algunos errores puntuales.

Gabriel Fuentes (7). Como casi todo el año, tuvo un buen partido. Siempre fue una salida constante por el sector izquierdo y en defensa estuvo firme.