“Estoy contento de nuevamente vivir esta experiencia de jugar en el Metro”

Se demoró, pero por fin se dio su regreso al estadio Metropolitano. El defensor central Rafa Pérez fue titular en la goleada 3-0 de Junior ante Independiente Medellín y tuvo un gran nivel, siendo, sin lugar a dudas, el líder de la zona defensiva.

Luego de que acabó el compromiso, el futbolista mostró su felicidad por volver a ver acción en un estadio en el que tiene grandes recuerdos.

“Estoy muy contento de nuevamente vivir esta experiencia. Este es un club que me ha acogido desde un primer momento y me ha abierto las puertas nuevamente. La gente me ha hecho saber el cariño. Las sensaciones han sido maravillosas y más con un resultado como el que se dio ante un gran rival”, apuntó.

El zaguero bolivarense explicó que no le ha acostado adaptarse a la idea de juego de Arturo Reyes pese a que en San Lorenzo tenía una totalmente distinta.

“Me tocó estar en un equipo como San Lorenzo en el que la idea de juego es totalmente de juego. Me tocó adaptarme rápido a esa idea. A través del tiempo y mi carrera he sido, de una u otra forma, un afortunado que ha tratado siempre de adaptarse a las circunstancias del juego, cultura y todo. Ya yo había tenido la suerte de trabajar con el profe, sé de la idea que él tiene. Gracias a Dios todo este tiempo que no pude estar porque no había llegado la habilitación me sirvió también para ir cogiendo la idea que es irrenunciable acá, que es salir jugando de abajo, proponer, tener la defensa en mitad de cancha”, manifestó el deportista.

“Son riesgos que se corren y que Junior ya está acostumbrado a asumirlos. Se lo decía a los compañeros en el entretiempo, que mantengamos el cero, porque es un gusto ver jugar a todos los jugadores que tenemos, las jugadas que crean y vamos a seguir trabajándolos lo que más se pueda, con el compromiso al 100% para nosotros brindar tranquilidad atrás, porque con los jugadores que tenemos arriba siempre estamos más cerca de ganar”, complementó.

El cartagenero, de 34 años, dijo, de forma jocosa, que no quiere estar en el lugar del técnico samario a la hora del armado del equipo.

“Yo no quiero estar en el lugar del profe, lo dije desde que llegué a Junior viendo la nómina que hay y viendo la clase de jugadores que hay. Está a la vista de todos que en cada posición tenemos grandes jugadores. El otro día jugué con Mena y hoy jugué con Olivera y Jermein. Son grandes jugadores y el entendimiento ha sido bastante rápido por eso mismo, porque facilitan el trabajo, porque tienen mucha personalidad y porque tienen en la memoria la idea del entrenador. El equipo va por un buen camino. Siempre va a ser más fácil seguir en base a las victorias. Vamos en una buena marcha y esperemos que cada día que vaya pasando nos sintamos mucho mejor”, señaló.

Por último, Rafa Pérez dijo que este es un grupo que está muy convencido de lo que puede hacer en este semestre.

“Yo soy un afortunado, porque vine en 2017 y ha sido una de las experiencias más bonitas que viví en mi carrera en la que, gracias a Dios logré varios títulos. Yo también quería vivir una experiencia en el fútbol argentino. Cuando llegó la posibilidad lo hablé con los dirigentes y me entendieron. Yo soy muy agradecido con la familia Char, con los dirigentes, siempre ha existido una buena comunicación y un buen trato de parte y parte. Hay un grupo que está convencido, de que han creado una idea, una armonía dentro del camerino que es muy difícil encontrar”, acotó.

“Hubo momentos complejos cuando llegué, que quería estar ahí, ayudar al equipo, no se pudo, se tardó un poco en poder jugar, pero estoy muy contento de ver todo lo que se ha construido de la mano del profe. El año anterior no fue fácil, fueron momentos complejos, se decían muchas cosas y tuvo la perseverancia, el convencimiento de que las cosas podían salir y que mejor resultado que el que se consiguió a final de año”, concluyó.