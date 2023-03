“Somos un grupo humilde y con ganas de ganar”: Omar Albornoz

“Estoy acá es por méritos, no me han regalado nada, gracias a Dios. Siempre trato de trabajar, de hacer las cosas bien. Siempre trato de dar lo mejor de mí, algunas veces no se me da y lo sé. Pero en este juego todos tenemos que estar unidos, jugadores, prensa, todos”, agregó.

Por último, Omar le restó importancia a la eliminación de la institución barranquillera en la pasada edición de la Copa Sudamericana cuando tenía todo para clasificar y está enfocado en este nuevo reto.

“Este es un nuevo año, un nuevo reto. Junior debe afrontar los partidos de local y visitante del mismo modo. Junior, para mí, es el equipo más grande de Colombia y tenemos que demostrar”, concluyó.