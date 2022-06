“Ojalá salgan 50 personas felices del Atanasio”: Sebastián Viera

Sabe de la importancia del partido que tendrán este miércoles, a las 8:15 p.m., en el Atanasio Girardot, ante Nacional. También tiene conocimiento de que el escenario deportivo estará repleto en su mayoría de hinchas verdes, pero Sebastián Viera confía en lo “bien” que está Junior para este encuentro.

“El ambiente es el que todo jugador quiere, que es estadio lleno. En este caso nos toca tener un estadio en contra, que también es hermoso. Hay que disfrutar, será un partido lindo y esperamos que todos podamos disfrutarlo. Esto es fútbol, debe haber un equipo ganador, a nosotros solo nos sirve el triunfo, debemos hacer un planteamiento que nos lleve a eso e ir con toda la confianza que Dios nos puso en este momento y esperemos obtener el triunfo”, manifestó el cancerbero.

“Estamos bien, estamos contentos. Mentalmente estamos fuertes. En la última fecha tenemos que ganar. El único resultado que nos servía en Bogotá entre Millonarios y Nacional era un empate y se dio. Llegamos con esa motivación, con ese impulso anímico que es importante. Dentro de la cancha son once contra once, esto es fútbol y vamos con toda la ilusión”, agregó.

El uruguayo, que va en busca de una nueva final en su historia con la institución currambera, espera darle una felicidad al grupo de fanáticos del ‘Tiburón’ que se acerquen al escenario deportivo de los antioqueños.

“El partido es lindo. Es un juego en el que son ellos o nosotros. Estamos contentos de poder depender de nosotros mismos, de llegar con opción a este encuentro, eso nos motiva mucho. El favorito es Nacional, juega en su casa, le sirven dos resultados, tiene todo a su favor. Nosotros vamos a ir allá a intentar a hacer lo nuestro y que después del partido haya un grupito de 40-50 personas felices en el estadio y tratar de hacer lo que todo Junior y Barranquilla quieren”, comentó el golero.

“En el último tiempo la historia ha cambiado bastante allá. Espero que pongan un árbitro que tenga carácter, obvio se puede equivocar, pero también hay VAR. Esperamos que sea un buen partido, que sea limpio y que se equivoquen lo menos posible los árbitros, nada más”, añadió Viera.

El arquero, que es el máximo referente actual de los rojiblancos, habló de cómo está el grupo anímicamente y de lo que fue ese gol de Carmelo Valencia, algo que, según él, les dio un “envión anímico” importante para este remate de semestre.

“En este tipo de partidos todos estamos motivados. No se necesita de otra cosa. Después del partido de Millonarios y Nacional todos quedamos con la misma sintonía y estamos motivados. Sabemos que vamos a jugar un partido definitivo en el cual debemos estar muy bien, hacer un juego perfecto y a eso vamos”, explicó el jugador.

“Estuvo San Valencia (Carmelo) ahí. Ese partido nos dio un envión importante en lo futbolístico y anímico. Veníamos de dos partidos malos, con dos golpes durísimos y necesitábamos un partido así. Después de eso vino el empate contra Millonarios allá y ganamos acá y llegamos a la última fecha con todos los resultados que se nos tenían que dar. Esperamos que Dios haga un esfuercito más y nos dé el último resultado”, complementó.

Sebastián también aprovechó la oportunidad para referirse a toda la polémica que surgió por el tiempo efectivo de juego que se jugó en el partido contra Millonarios.

“Cuando uno no llega al objetivo a veces busca excusas. Acá vino Nacional y el arquero Mier se sacó los guantes cuando estábamos atacando y nadie dijo nada. Solo hubo siete segundos de diferencia en el tiempo efectivo de juego. Jugamos 29 minutos con 10 hombres, en la altura, con una cancha que estaba súper pesada. Cuando vienen a Barranquilla y pasa lo mismo no decimos nada. Cuando perdemos, perdemos y ya está. Esto es fútbol, yo aprendí a jugar fútbol en la calle y eso se ha perdido un poco acá. Espero que mi hijo aprenda también en la calle y que aprenda cositas que en las escuelitas muchas veces no te enseñan, porque falta picardía y te quedas sin el logro. Lo que importa es salir campeón. A veces se puede como el Barcelona de Guardiola y está bien, pero lo que importa es ganar. Los que están dentro de la cancha son los que saben si la cancha está bien, si están cansados o demás. Tampoco es que se haya perdido mucho tiempo. Me dicen que cuando salía y agarraba el balón que por qué no la sacaba enseguida, pero si tenía a mis compañeros todos a mi lado, ¿entonces qué querían que hiciera? Deben manejar un poco los tiempos, sacarse la camiseta para opinar y ser un poco más objetivos”, finalizó.