“Me estoy preparando para darle alegría a la gente de Junior”: Carlos Bacca

Si bien su principal objetivo es ayudar al equipo ‘Tiburón’, salir campeón y darle alegría a los hinchas, ‘el Peluca’ no oculta que mantiene viva la ilusión de regresar a la selección Colombia.

“Lastimosamente en los hombres no se consiguió la clasificación, me incluyo porque todavía soy futbolista activo y tengo la ilusión de volver a la Selección. Me preparo con esa mentalidad de volver, porque hasta el día de que me retire pensaré así. Que el entrenador (Néstor Lorenzo) esté viendo los partidos es algo motivante para todo el que aspira ir a la Selección. Yo tengo la ilusión de cada partido ser el mejor, de ayudar a mi equipo, pero pensando en la Selección, de aportar mi granito de arena, mi experiencia y seguir creciendo. Que el entrenador vaya, que esté cerca de ti, eso te llena de alegría. A Néstor lo conozco, es alguien que le gusta ser cercano, que está ahí, que ve fútbol, que respira fútbol las 24 horas. Es bueno que llegue a la Selección porque está capacitado, lo demostró en el equipo que estaba. Ojalá que con la ayuda de Dios se pueda volver al Mundial, porque sabemos que no es fácil, porque van cuatro equipos y un quinto al repechaje y como se vio, no siempre va al Mundial”, señaló el atacante.