Las conmovedoras palabras de Bacca por su madre

Un logro impresionante que inundó de felicidad al Caribe colombiano y de lágrimas el rostro del goleador. A Bacca le sobran motivos para festejar, pero fue inevitable que se conmoviera con el recuerdo de su madre, fallecida en 2021, en medio de la pandemia de covid-19.

A ella le había prometido que regresaría al equipo de sus amores y que nuevamente se convertiría campeón.

“La gente no sabe por todo lo que pasé, todo lo que me tocó vivir. He pasado duros momentos, solo Dios me ha salvado. He venido acá porque perdí a mi madre, y vine tarde porque ella me quería ver jugar. Sé que ella en el cielo está contenta”, declaró Bacca a Win Sports en medio del llanto.