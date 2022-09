“La situación actual no es buena, pero no hay novedades con Cruz Real”

Deputes de la caída 2-1 ante Unión Magdalena, en el estadio Sierra Nevada, las alarmas se prendieron por una posible salida del entrenador Juan Cruz Real, pero eso, hasta el momento, no se daría.

El presidente del cuadro ‘Tiburón’, Alejandro Arteta, luego de salir de una reunión con Antonio Char, uno de los directivos más importantes del equipo, mostró su inconformidad por el presente del onceno currambero, pero también aseguró que “no hay novedades” con el técnico.

“Estamos haciendo un balance de la situación actual, no es buena. En el último partido queríamos ganar y no sumamos ningún punto. No hay ninguna novedad sobre Juan Cruz Real, él está haciendo su trabajo, hoy tienen práctica por la tarde. Nosotros no tenemos ninguna noticia que dar ahora. Sentimos que el torneo tiene bastante tela por cortar, creemos que hay muchas cosas por corregir. Tenemos la percepción desde afuera que tenemos cosas para mejorar. Quisiéramos estar en un lugar más adecuado en la tabla, pero también uno debe ver que la forma en la que hemos perdido los partidos ha sido más, con todo respeto con los rivales que nos han ganado bien, por errores nuestros”, aseguró el dirigente.