La Ley del Montes | ¡Junior, puro sentimiento, carajo…!

Con ese triunfo épico nació el grito de guerra tiburón: “¡Al Junior tienes que matarlo…!”. ¿Y cómo matas un sentimiento? Muy complicado, porque matar un sentimiento es imposible. Por eso Junior vive siempre, en las derrotas y en las victorias. El juniorismo –a diferencia de los “ismos” mezquinos de la política– perdura por siempre y para siempre.

El Campeón Perea tenía toda la razón: “¡Junior es tu papá! ¡Al Junior tienes que matarlo!” Punto. No lo des por perdido, ni mucho menos muerto, nunca. No lo vuelvas objeto de tus carcajadas jamás. No digas que “primero cae nieve en Barranquilla” antes de verlo en las finales y ser campeón, porque Junior hace que caiga nieve en Barranquilla. Después de la décima estrella, ¿alguien lo duda?