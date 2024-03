“Tenemos que ser un poquito autocríticos”: José Enamorado

A pesar de que desperdició una clarísima oportunidad de gol, tras la mejor jugada colectiva de Junior en el primer tiempo, José Enamorado fue uno los artífices del triunfo 1-0 ante La Equidad, el viernes pasado en el estadio Metropolitano, en la jornada 14 de la Liga I 2024.

El extremo atlanticense resultó el jugador más desequilibrante de los rojiblancos cuando el partido estaba once contra once y después de la expulsión de su compañero Jermein Peña.

Enamorado enloqueció por el costado derecho al lateral izquierdo Andrés Correa y estuvo a punto de hacerlo expulsar. Lo encaró y lo superó en distintas oportunidades, pero no solo a él, a toda la defensa ‘aseguradora’. En sus aventuras individuales, esta vez más justificadas porque no tenía socios alrededor en medio de las circunstancias defensivas que le tocó asumir a Junior al quedar con diez hombres, eludió a varios adversarios, se acercó al área rival y se rebuscó faltas que le dieron aire a su equipo y desesperaron al contrario. Una de esas infracciones fue el penal que Carlos Bacca no pudo acertar.

“No se me dio”, dijo sobre la oportunidad que no pudo acertar de cabeza a los 4 minutos de juego. “Igual seguiré intentándolo, pero nos vamos felices por el gran resultado que logramos, sabíamos que iba a ser muy difícil, y más cuando nos quedamos con uno menos, pero el equipo estuvo a la altura”.

El habilidoso futbolista de 25 años de edad también ofreció sacrificio y despliegue físico, como el resto de sus compañeros luego de la tarjeta roja a Peña.

“Independientemente de las decisiones (arbitrales) que se tomaron, justas o injustas, yo creo que el equipo estuvo a la altura. El equipo trabajó, peleó cada pelota y no dio ninguna por vencida. Nos vamos con esos tres puntos muy valiosos y tranquilos porque sabemos lo que se viene ahora en la Copa Libertadores”, expresó.

Enamorado subrayó las cosas que más le gustaron de Junior: “La disposición, la garra, que nunca dejamos de creer en nosotros y nunca dimos ninguna pelota por perdida”.

También destacó la capacidad atlética del plantel. “Yo creo que todos lo notaron. Nosotros con uno menos corrimos, metimos todo el partido y no dejamos que nos anotaran gol. Yo creo que eso habla mucho del estado físico del equipo”.

En medio de sus elogios a la actitud de lucha que asumió Junior, Enamorado invita al equipo a la autocrítica –sin señalar ni especificar públicamente en qué aspectos— para mejorar de cara a lo que resta de la Liga y la Copa Libertadores, que empezará para los ‘Tiburones’ este miércoles ante Botafogo, en el estadio Nilton Santos, en Río de Janeiro, a partir de las 5 p.m. (hora colombiana).

“Esto fue un partido muy complicado, como se tornó desde el primer tiempo, yo creo que tenemos que ser un poquito autocríticos, yo creo que necesitamos aportar todo, lo que tenemos, lo que venimos haciendo. Hoy nos vamos muy contentos por la disposición que tuvo el equipo y por todo lo que metimos. Gracias a Dios nos vamos vencedores”.