“Junior necesita sumar y definir rápido la clasificación”: Jefferson Martínez

“Este un grupo que se viene conformando desde el semestre anterior. Los jugadores que se suman vienen con la misma idea que teníamos. Obviamente cuando por ahí no van saliendo las cosas o cuando no se gana es que salen los errores. Somos un equipo muy fuerte en las transiciones, pero también a veces cuando los equipos se nos encierran nos cuesta un poco. A veces nos toca llegar con calma, no dejarnos desesperar también por lo que grita la gente, porque quieren que Junior siempre gane 5-0, 6-0, pero son rivales que también se preparan y nos estudian para saber cómo hacernos daños”, agregó.

Aunque la Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina, el cancerbero dice que no se dejan ganar por la ansiedad.

“Ansiosos no estamos. Estamos tranquilos. Si nos dejamos llegar por la ansiedad, se pueden cometer errores. Nosotros estamos en un momento donde vamos paso a paso. El primer partido es Patriotas. Luego pensaremos lo que es la primera fecha de la Libertadores, cómo lo vamos a afrontar y con qué nivel vamos a llegar allá. Tenemos muchas cosas por corregir, pero también estamos haciendo cosas muy buenas que los rivales lo miran y también son de preocuparse”, analizó.