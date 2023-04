“Estamos enteros para seguir en la lucha”: ‘Bolillo’ Gómez

“Al equipo no le faltó. Me voy pensando en los jugadores que entraron por la entrega, por la lucha. Fue un partido intenso, como de finales, en el que Junior pierde, pero queda entero para seguir peleando por entrar en el octogonal. No es fácil, pero es un Junior totalmente distinto, que va avanzando día a día. Hoy mostró otras cosas que nos gusta. El resultado fue para el Cali, pero si hacemos un análisis, hemos avanzado bastante y estamos enteros para seguir en la lucha”, manifestó el DT.

“Uno siempre queda berraco por perder, incluso hasta ganando, pero uno ve que Junior tiene futuro. Nos faltan más cosas para mantener resultados. Estamos en una posición en la que muchos no creían que podíamos estar. Estábamos de 20 y ahora somos novenos. Este es un equipo con variantes, a veces es talentoso y hoy fue luchador, que no perdió el orden y estamos para pelear la entrada al octagonal. A los muchachos los veo bien, enteros, estaremos con el equipo completo para el juego del domingo y eso es bueno”, complementó.