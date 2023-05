“Es uno de los triunfos en los que más me he emocionado”: ‘Bolillo’ Gómez

“Fue un partido parejo, nosotros fuimos muy fuertes después de la expulsión. Fuimos muy ordenados y atentos, por ahí viene el triunfo. Tuvimos más opciones, muy buenas. No sé qué opciones tuvo Millonarios, debió tener. Hablar después del partido es difícil, pero mañana viendo el video tengo más claridad”, agregó.

El antioqueño resaltó a su rival de turno, Millonarios, por el proceso que llevan con Alberto Gamero.

“Millonarios es un equipo espectacular, juega muy bonito y bien. Lleva cuatro años de trabajo, nosotros un mes, pero controlamos muchas cosas. Con la expulsión de Jhon sí se me subieron otra vez. Los muchachos en su parte táctica fueron espectaculares, estuvieron unidos, la hinchada estuvo espectacular. Fue de los triunfos en los que más me he emocionado. Muchas veces vi a la hinchada, para no ver ese partido tan bravo. Fueron muy tácticos”, expresó.

Por otro lado, ‘Bolillo’ dio las razones de la suplencia de Carlos Bacca en los dos últimos partidos.

“Carlos está trabajando duro, no renuncia. Tendrá oportunidades. He aprendido, porque me gusta meter 11 y no hacer cambios, salvo que sean tácticos. He hecho cambios, todos estamos tranquilos, porque estamos ganando. Bacca trabaja con el grupo, se esfuerza y es una ficha más”, comentó.

El estratega también habló del momento que vive Luis Sandoval, autor del único tanto del compromiso.

“‘El Chino’ salió por cansancio, trabajó mucho. Desde que estamos acá tiene dos partidos de inicio, es muy guapo y se ha entregado mucho. No tiene el ritmo todavía, pero le agradezco lo que viene haciendo”, aseguró.

El orientador tocó el tema de Juan Fernando Quintero y su posible regreso a las canchas.

“‘Juanfer’ se está recuperando, está trabajando, porque fue una lesión difícil. Tiene ganas de jugar, es un hombre importante, es un crack, pero todavía está en recuperación. Ayer hablé con él, me dijo que la semana entrante se iba a meter, ojalá”, señaló.

Del mismo modo, ‘Bolillo’ dijo que no tendrá ningún problema en dejar ir a Jhon Vélez a la selección Colombia Sub-20 para disputar el Mundial de la categoría en Argentina.

“Para Junior es un orgullo que sus jugadores estén en la selección Colombia. Yo dirigí muchos años a la Selección y que me llamen los jugadores que sea, que me siento feliz que los muchachos vayan a representar al país”, manifestó.

Por último, Hernán Darío valoró mucho la labor de la hinchada en el triunfo ante Millonarios.

“La hinchada asusta, pero apoya a los muchachos, para bien o para mal. Hoy la hinchada sacó balones, corrió y sin duda estuvo bien”, concluyó.